 В Николаеве обследовали 265 объектов бизнеса, поврежденных в результате обстрелов: как работает система компенсаций

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В Николаеве обследовали 265 объектов бизнеса, поврежденных в результате обстрелов: как работает система компенсаций

Наслідки обстрілу Миколаєві 20 квітня, 2026 року. Фото: НикВести, Кірілл ВитвицькийПоследствия обстрела Николаева 20 апреля 2026 года. Фото: НикВести, Кирилл Витвицкий

В Николаеве обследовали 265 объектов бизнеса, поврежденных в результате российских обстрелов.

Об этом рассказала начальница Управления государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета Елена Туова во время брифинга 28 августа, пишут «НикВести».

Она отметила, что один объект в статистике может включать сразу несколько поврежденных сооружений. Речь идет, в частности, о крупных промышленных и логистических комплексах, на территории которых могут располагаться десятки отдельных зданий и сооружений.

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— Мы должны понимать, что, например, на прошлой неделе мы обследовали предприятие, которое учитывается как один объект, но на его территории расположено 50 сооружений и зданий. Это крупные терминалы и другие масштабные объекты. Поэтому мы учитываем это как один объект, хотя на самом деле обследуем очень много сооружений на его территории, — рассказала Елена Туова.

Она также рассказала о порядке возмещения убытков пострадавшему бизнесу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 1541, принятым в ноябре 2025 года. Оно вступило в силу с 1 января 2026 года и касается объектов, поврежденных в 2026 году.

По словам Елены Туовой, постановление предусматривает несколько программ страхования поврежденного имущества бизнеса.

Одна из них распространяется на всю территорию Украины. В рамках этой программы максимальный размер компенсации составляет 3 миллиона гривен. Для участия бизнес должен заключить договор страхования, подать соответствующую заявку и уплатить страховой взнос. Если застрахованный объект будет поврежден, владелец может обратиться за возмещением в пределах предусмотренной суммы.

— Но, вероятно, объект должен быть внесен в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Также должна быть справка из полиции о том, что объект действительно поврежден. Что касается программы № 1 — она распространяется на 10 областей, в том числе на Николаевскую, и предусматривает возмещение до 30 миллионов гривен. Вам также необходимо уплатить взнос — 0,5%, подать заявление и принять участие в программе. Если ваше имущество будет повреждено, необходимо предоставить соответствующие документы, после чего в течение 30 дней или 60 дней, если документы требуют дополнительной обработки, будет принято решение о возмещении, — пояснила Елена Туова.

Начальниця Управління ДАБК Олена Туова і перший заступник директора департаменту міського господарства Ігор Набатов. Фото: НикВестиНачальник Управления ГАСК Елена Туова и первый заместитель директора департамента городского хозяйства Игорь Набатов. Фото: НикВести

Однако она добавила, что бизнесу следует учитывать условия программы. В частности, страховой взнос не возвращается, даже если возмещение в итоге не будет выплачено.

— Бизнесу следует учитывать, что в постановлении указано: во-первых, взнос не возвращается. Также в постановлении указано, что возмещение будет осуществляться только в рамках программы. То есть если в бюджете закончатся средства на эту программу, взнос вам не вернут, а возмещение вы можете не получить, — добавила Елена Туова.

Отметим, что с 2023 года в Николаеве обследовали 5307 объектов, поврежденных в результате российских обстрелов. В этом году специалисты уже проверили 861 объект.

В реестре поврежденного и уничтоженного имущества на данный момент насчитывается около 8700 объектов. Среди уже обследованных — 640 многоквартирных домов, 3364 квартиры, 958 частных жилых домов и 338 нежилых зданий.

Напомним, что после миллиардных убытков от российских обстрелов «Розетка» призвала упростить правила использования частной противовоздушной обороны для бизнеса. В компании отмечают, что действующие требования фактически не позволяют воспользоваться таким механизмом защиты.

В прошлом году правительство разрешило привлекать бизнес к противовоздушной обороне. Компании могут помогать транспортом, оборудованием и финансированием, однако предприниматели неоднократно заявляли, что из-за сложных правил этот механизм до сих пор практически не работает.

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

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