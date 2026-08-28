 В Николаеве в этом году уже обследовали более 860 сооружений, поврежденных в результате российских обстрелов

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Главная Новости Восстановление 17:30, 28 августа, 2026

В Николаеве в этом году уже обследовали более 860 сооружений, поврежденных в результате российских обстрелов

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня 2025 року. Фото: «НикВести», Сергій ОвчаришинПоследствия обстрела Николаева 25 мая 2025 года. Фото: «НикВести», Сергей Овчаришин

С 2023 года в Николаеве обследовали 5307 объектов, поврежденных в результате российских обстрелов. В этом году специалисты уже проверили 861 объект.

Об этом рассказала начальница Управления государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета Елена Туова во время брифинга 28 августа, пишут «НикВести».

В реестре поврежденного и уничтоженного имущества на данный момент насчитывается около 8700 объектов. Среди уже обследованных — 640 многоквартирных домов, 3364 квартиры, 958 частных жилых домов и 338 нежилых зданий.

Количество обследований ежегодно увеличивалось. В 2023 году специалисты проверили 1008 объектов, в 2024 году — 1310, а в 2025 году — 2128.

По словам Елены Туовой, значительный рост количества обследований в 2025 году связан, в частности, с массированным обстрелом Николаева 2 августа, в результате которого за одну ночь были повреждены около 840 объектов. Тогда больше всего пострадали жилые дома в Корабельном районе города.

Начальниця Управління ДАБК Олена Туова і перший заступник директора департаменту міського господарства Ігор Набатов. Фото: НикВестиНачальник Управления ГАСК Елена Туова и первый заместитель директора департамента городского хозяйства Игорь Набатов. Фото: НикВести

Чиновница также пояснила, что обследование проводится не только по заявлениям жителей. Районные администрации составляют списки поврежденных объектов, после чего специалисты Управления связываются с жителями и представителями ОСМД, управляющих компаний и жилищно-коммунальных предприятий.

— Мы проводим обследование не только по заявлениям граждан. Районные администрации первыми выезжают на места и составляют списки поврежденных объектов. После этого мы связываемся с жильцами, председателями ОСМД и управляющими компаниями, чтобы максимально тщательно обследовать дома и квартиры. Также мы расклеиваем объявления и постоянно информируем людей через Telegram-каналы и Facebook, чтобы они могли обратиться и пройти обследование, — пояснила Елена Туова.

Напомним, в Николаеве в результате российского обстрела 4 августа были повреждены 21 жилой дом, два из них, возможно, не подлежат восстановлению. Повреждения получили 15 частных домов и шесть многоэтажек.

Отметим, что в Николаеве продолжается отбор консультантов, которые будут разрабатывать проекты восстановления 68 многоквартирных домов в рамках программы «HOPE», финансируемой Всемирным банком.

Ранее в Министерстве развития общин и территорий Украины «НикВести» пояснили, что закупки по поиску подрядчиков для разработки проектов восстановления разрушенных жилых домов в Николаеве решили перезапустить из-за требований к участникам тендеров. В настоящее время рассматривается возможность смягчения условий участия в закупках, но для этого с соответствующим предложением в Всемирный банк должен обратиться городской совет.

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HOPE: Восстановление жилья в Николаеве

В 2025 году стало известно, что Николаев получит 150 миллионов гривен от Всемирного банка на разработку проектно-сметной документации по восстановлению многоквартирных домов в рамках проекта «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей «HOPE». Проектирование будет осуществляться не по отдельным домам, а кластерами. В каждый из 21 кластера вошло от 2 до 5 многоэтажных домов, подвергшихся разрушению.

Изначально речь шла о разработке проектов восстановления 54 домов, но в настоящее время их количество увеличивают до 69.

«НикВести» поинтересовался у городских властей, успеют ли восстановить жилые дома по разработанным проектам до истечения срока их действия. Там ответили, что не уверены, успеют ли восстановить все дома к 2027 году. Однако мэр Николаева Александр Сенкевич рассчитывает, что после разработки проектной документации на восстановление многоэтажек Всемирный банк профинансирует также их восстановление.

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Впоследствии стало известно, что в этот перечень вошло как минимум четыре дома, для которых уже разработана проектно-сметная документация — об этом говорится в статье «НикВести» «Проекты восстановления 4 домов в Николаеве закажут дважды: почему это произошло и как власти будут избегать дублирования».

В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства пояснили, что уже разработанные городом проекты включают стабилизационные меры, а по проекту «HOPE» — энергосбережение и благоустройство.

«В любом случае наши проекты более узконаправлены, чем те, которые будут разрабатываться в рамках «HOPE», — добавили там.

По состоянию на ноябрь 2025 года продолжались тендеры на поиск проектировщиков капитального ремонта многоквартирных домов, вошедших в программу «HOPE».

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

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