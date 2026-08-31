В Николаеве разработали проекты восстановления только 2 из 10 домов

Дом на Набережной в Николаеве, который принял участие в международной программе FELICITY II. Фото: «НикВести»

В Николаеве в рамках международного проекта FELICITY 2 завершили проектирование лишь двух домов, для остальных восьми город планирует искать финансирование через другие программы.

Об этом во время брифинга рассказал первый заместитель директора городского департамента ЖКХ Игорь Набатов, пишут «НикВести».

Проект предусматривал восстановление десяти поврежденных домов в разных районах Николаева. Речь шла не только о ремонте повреждений, но и об обновлении внутренних сетей, крыш, конструкций и термомодернизации зданий.

На данный момент проектирование завершено для двух домов — на улице генерала Олексы Алмазова, 49/1 и Набережной, 27. Документация сейчас проходит экспертизу.

— По двум домам проектирование уже завершено, и сейчас идет этап экспертной оценки в нашей «Укргосстройэкспертизе», — сказал Игорь Набатов.

В то же время финансирование непосредственно на восстановление этих двух домов еще ищут. По словам Игоря Набатова, исходные условия FELICITY 2 изменились: ранее проект предусматривал проектирование и восстановление всех десяти домов, однако донор пересмотрел подход к финансированию.

— К сожалению, изменилась концепция финансирования со стороны донорской организации, и поэтому на сегодняшний день рассматривается возможность поиска источников финансирования именно для восстановления двух домов, — отметил он.

Что касается остальных восьми домов, работы в рамках первоначальной концепции FELICITY 2 приостановлены. Город рассматривает возможность завершить их проектирование и восстановление за счет других программ. Среди возможных вариантов Игорь Набатов назвал «Восстанови Дом» и «ЭнергоДом».

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Как известно, в рамках европейской программы FELICITY II для жителей 10 домов должны были разработать проекты энергомодернизации зданий. В ЖКХ рассчитывали, что после разработки проектной документации строительные работы профинансирует Европейский инвестиционный банк.