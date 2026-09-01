 «Там играют дети», — земельная комиссия хочет узнать у руководства «АТБ» о планах на разрушеный супермаркет в Николаеве

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Главная Новости Самоуправление 7:29, 01 сентября, 2026

«Там играют дети», — земельная комиссия хочет узнать у руководства «АТБ» о планах на разрушеный супермаркет в Николаеве

Супермаркет у Соляних був зруйнований у 2022 році. Фото: архів НикВестиСупермаркет в Соляных был разрушен в 2022 году. Фото: архив НикВести

Земельная комиссия горсовета хочет пригласить на следующее заседание руководство филиала «АТБ». Депутатов беспокоит состояние здания супермаркета в микрорайоне Соляные, разрушенного во время обстрелов: место по-прежнему остаётся опасным, но там бегают дети. Поэтому члены комиссии хотят узнать о планах на его будущее.

Об этом шла речь на заседании земельной комиссии Николаевского городского совета 26 августа, сообщают «НикВести».

На заседание комиссии был подготовлен проект решения о выделении земли в аренду для «АТБ» в обновленной редакции. Однако глава комиссии Елена Нестеренко («Слуга народа») сказала, что этот вопрос у неё на изучении. Она отметила, что проблема не в выделении земли, а в состоянии здания.

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— Я взяла его еще раз на рассмотрение, потому что там есть проблемы именно с тем, что здание находится в запущенном состоянии. Во-первых, это становится не совсем безопасным местом рядом с жилой застройкой. Кроме того, я сама видела, как там бегают дети: не подростки, а 8–9–10 лет. Они бегают и играют в этом здании, которое находится в аварийном состоянии, — отметила Елена Нестеренко.

Депутат Анна Ременникова («Пропозиція») считала, что в комиссию можно пригласить собственников. С ней согласилась Елена Нестеренко.

— Здесь вопрос не в том, чтобы предоставить земельный участок: он и так у них был в аренде. Вопрос в безопасности детей и в безопасности граждан, которые живут рядом с этим зданием, — сказала Елена Нестеренко.

Она отметила, что после обстрелов состояние здания неизвестно. И там страшно ходить, особенно во время отключений электричества.

Супермаркет був зруйнований під час російського обстрілу у 2022 році. Фото: архів НикВестиДепутатов беспокоит состояние здания. Фото: архив НикВести

В итоге депутаты согласились пригласить на заседание комиссии руководство николаевского филиала «АТБ», чтобы оно рассказало о планах дальнейшей судьбы земельного участка и возможности обеспечения прохода возле здания.

Напомним, в августе 2022 года около 5 утра российские войска обстреляли спальный микрорайон Николаева. Ракеты попали в супермаркет, расположенный рядом с многоэтажными жилыми домами.

В результате атаки супермаркет был полностью уничтожен. Также были сильно разрушены соседние дома.

В августе 2026 года на земельной комиссии рассмотрели проект решения по поводу разрушенного супермаркета. Компания «АТБ-Торгстрой»обратилась в Николаевский горсовет с просьбой передать ей в аренду на 15 лет земельный участок под уже существующим магазином.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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