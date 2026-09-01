 В Николаеве утвердили больше ₴330 млн компенсаций за уничтоженное жилье

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Главная Новости Самоуправление 13:07, 01 сентября, 2026

В Николаеве утвердили больше ₴330 млн компенсаций за уничтоженное жилье

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня 2025 року. Фото: «НикВести», Сергій ОвчаришинПоследствия обстрела Николаева 25 мая 2025 года. Фото: «НикВести», Сергей Овчаришин

В Николаеве одобрили 317 заявлений на компенсацию за жилье, полностью уничтоженное в результате войны. Общая сумма компенсаций составляет более 330 миллионов гривен.

Об этом во время брифинга рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства Игорь Набатов, пишут «НикВести».

Всего горожане подали 539 заявлений о уничтоженном имуществе, из которых:

  • 317 заявлений были удовлетворены (311 жилищных сертификатов на 324 миллиона гривен и 6 денежных компенсаций — на 6,2 миллиона гривен);
  • по 206 заявлениям были вынесены отказы;
  • еще по 16 заявлениям рассмотрение приостановили — преимущественно из-за отсутствия необходимых документов.

Большинство жителей Николаева, которым одобрили компенсацию, добавил Игорь Набатов, выбрали жилищные сертификаты, чтобы приобрести недвижимость в другом районе Николаева или в другом городе.

В то же время денежная компенсация предусмотрена для тех, кто хочет построить новый частный дом вместо разрушенного на том же участке. Для этого земля должна быть официально оформлена на владельца разрушенного дома.

Напомним, правительство выделило ещё 5,14 миллиарда гривен на программу «єВідновлення». Деньги пойдут на компенсации украинцам, чье жилье было разрушено в результате российских атак. На эти средства более 3600 семей смогут приобрести новое жилье по жилищным сертификатам. Финансирование предоставил Банк развития Совета Европы в рамках проекта HOME.

Читайте также статью «НикВести»: «Как в Николаеве работает программа «єВідновлення» и покрывают ли компенсации потребности людей».

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

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