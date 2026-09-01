 Николаев получит ₴449,5 млн субвенции на образование до конца года

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Николаев получит ₴449,5 млн субвенции на образование до конца года

Учні Миколаївського ліцею №55 під час очних уроків. Фото: «НикВести»Учащиеся Николаевского лицея № 55 на очных занятиях. Фото: «НикВести»

Николаев получит из государственного бюджета 449,5 миллиона гривен образовательной субвенции на последние четыре месяца 2026 года.

Соответствующее распределение Кабинет Министров утвердил постановлением от 31 августа, пишут «НикВести».

В целом общины Николаевской области получат более 1 миллиарда гривен образовательной субвенции. Наибольшую сумму предусмотрели именно для Николаева — 449,5 миллиона гривен, областной бюджет получит еще 166,6 миллиона гривен.

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Среди других громад области наибольшие суммы получат Первомайская — 82,5 миллиона гривен, Вознесенска — 56,3 миллиона, Южноукраинска — 49 миллионов, Кривоозерска — 42,4 миллиона и Баштанска — 39,2 миллиона гривен.

В целом Кабмин распределил между местными бюджетами страны 57,4 миллиарда гривен образовательной субвенции.

Образовательная субвенция — это средства, которые государство передает местным бюджетам для финансирования оплаты труда педагогов, в частности учителей учреждений общего среднего образования. То есть речь идет не об отдельных ремонтах школ, закупке оборудования или питании учащихся — для таких расходов предусмотрены другие источники и бюджетные программы.

В бюджете Николаева не хватает денег. Что известно?

Напомним, Николаевский городской совет полгода назад обратился к правительству и Верховной Раде с просьбой предоставить городу дополнительную дотацию из государственного бюджета. По подсчетам городских властей, собственных доходов бюджета на 2026 год хватает лишь на 82,5% от реальной потребности, а дефицит финансовых ресурсов превышает 1,14 миллиарда гривен.

Еще в начале года городской голова Александр Сенкевич сообщал, что Министерство финансов проанализирует финансовое состояние Николаева, чтобы оценить потребность города в дополнительном финансировании. В то же время он подчеркивал, что окончательное решение зависит не только от расчетов Минфина, но и от политической воли парламента.

По словам мэра, на данный момент город до сих пор не получил официального ответа на обращение. Во время последнего визита премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Николаев он вновь поднял этот вопрос. По словам Александра Сенкевича, обращение было перенаправлено в Министерство финансов, которое продолжает анализировать бюджет города.

Из-за отсутствия дополнительного финансирования город уже готовится перераспределять собственные средства. В частности, речь идет об обеспечении бесплатного питания детей в школах и детских садах.

— Посмотрим, откуда мы сможем взять и перераспределить средства на питание детей. Но это критическая ситуация. Сколько бы мы ни перераспределяли, денег от этого больше не станет. К концу года ничего не останется, — подытожил Александр Сенкевич.

Ранее мэр Александр Сенкевич заявлял, что бюджет Николаева на 2026 год является «бюджетом выживания» и не покрывает всех потребностей громады. По его словам, городу не хватает средств на повышение заработной платы педагогам, инициированное государством, оплату коммунальных услуг, ремонт дорог и другие расходы.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

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