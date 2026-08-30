 Арахамия готовится защитить диссертацию о том, как управлять парламентом и монобольшинством в Раде

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Арахамия готовится защитить диссертацию о том, как управлять парламентом и монобольшинством в Раде

Давид Арахамія. Архівне фото НикВестиДавид Арахамия. Архивное фото НикВести

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия готовится к защите диссертации на соискание степени доктора философии в области публичного управления и администрирования.

Диссертацию он посвятил деятельности депутатской фракции, обладающей правами коалиции в Верховной Раде, и особенностям управления монобольшинством, в частности в условиях военного положения, пишут «НикВести».

Работу Давид Арахамия подготовил на базе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко под научным руководством профессора Валентины Гошовской. Защита диссертации запланирована на 8 сентября 2026 года.

В своей работе он исследует опыт Верховной Рады IX созыва, где «Слуга народа» получила монобольшинство и взяла на себя функции коалиции. Автор отмечает, что эта модель является новой для Украины и создает ряд проблем с управляемостью фракцией, насчитывающей более 226 депутатов. Для решения этой проблемы Арахамия предлагает официально институционализировать внутри монобольшинства «малую фракцию» — узкое операционное ядро, состоящее из руководства фракции, заместителей и председателей комитетов.

Председатель монобольшинства фактически констатирует реальное распределение влияния в Раде:

  • заседания всей фракции, по его словам, превращаются в «орган окончательной легитимации уже предварительно выработанных решений».

  • Согласительный совет парламента при монобольшинстве нередко становится формальностью, поскольку повестка дня и тексты согласовываются заранее внутри «малой фракции».

В то же время он предупреждает: без четко определенных полномочий «малая фракция» рискует превратиться в удаленный от рядовых депутатов центр принятия решений.

Отдельный раздел диссертации посвящен тому, как полномасштабное вторжение изменило работу парламента. Давид Арахамия прямо констатирует ряд системных сдвигов:

  • исполнительная власть во время войны «фактически начала доминировать в формировании законодательной повестки дня»,

  • оппозиционная критика в условиях войны нередко воспринималась как дестабилизация, а возможности парламентского контроля и альтернативных законопроектов сузились.

  • Ускоренные процедуры позволили оперативно реагировать на кризисы, но возник риск «реактивной» работы парламента и сокращения времени на дебаты и общественное обсуждение.

При этом Давид Арахамия подчеркивает, что в послевоенное время Рада должна отказаться от чрезмерной централизации, восстановить полноценный цикл законопроектной работы, дебаты и парламентский контроль.

Помимо анализа, Арахамия предлагает юридически закрепить за монобольшинством более широкие рычаги влияния на правительство. В частности — предоставить фракции право участвовать в формировании состава Кабмина, согласовывать правительственную программу и требования относительно внеочередных отчетов.

Более того, предлагается предоставить председателю фракции право инициировать увольнение отдельного министра посредством официального представления, на которое премьер-министр должен был бы официально ответить.

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К самой научной работе он добавил и проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О Кабинете Министров Украины», который предусматривает соответствующее расширение и уточнение полномочий депутатской фракции, обладающей правами коалиции.

Уже в послевоенное время парламент, по мнению автора, должен постепенно отказываться от чрезмерно централизованной и ускоренной модели работы. Давид Арахамия рекомендует возобновить полный цикл законопроектной работы, расширить экспертный анализ и публичные консультации, вернуть полноценные парламентские слушания и усилить парламентский контроль.

Напомним, на фоне отставки Юлии Свириденко с поста премьер-министра Давид Арахамия заявил, что Украине в работе с партнерами необходимо сохранить некоторые направления деятельности, а для других требуется новая основа, что влечет за собой необходимость изменений. Поэтому Верховная Рада Украины должна обеспечить нормативную базу для этого.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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