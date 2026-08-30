Арахамия готовится защитить диссертацию о том, как управлять парламентом и монобольшинством в Раде

Давид Арахамия. Архивное фото НикВести

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия готовится к защите диссертации на соискание степени доктора философии в области публичного управления и администрирования.

Диссертацию он посвятил деятельности депутатской фракции, обладающей правами коалиции в Верховной Раде, и особенностям управления монобольшинством, в частности в условиях военного положения, пишут «НикВести».

Работу Давид Арахамия подготовил на базе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко под научным руководством профессора Валентины Гошовской. Защита диссертации запланирована на 8 сентября 2026 года.

В своей работе он исследует опыт Верховной Рады IX созыва, где «Слуга народа» получила монобольшинство и взяла на себя функции коалиции. Автор отмечает, что эта модель является новой для Украины и создает ряд проблем с управляемостью фракцией, насчитывающей более 226 депутатов. Для решения этой проблемы Арахамия предлагает официально институционализировать внутри монобольшинства «малую фракцию» — узкое операционное ядро, состоящее из руководства фракции, заместителей и председателей комитетов.

Председатель монобольшинства фактически констатирует реальное распределение влияния в Раде:

заседания всей фракции, по его словам, превращаются в «орган окончательной легитимации уже предварительно выработанных решений».

Согласительный совет парламента при монобольшинстве нередко становится формальностью, поскольку повестка дня и тексты согласовываются заранее внутри «малой фракции».

В то же время он предупреждает: без четко определенных полномочий «малая фракция» рискует превратиться в удаленный от рядовых депутатов центр принятия решений.

Отдельный раздел диссертации посвящен тому, как полномасштабное вторжение изменило работу парламента. Давид Арахамия прямо констатирует ряд системных сдвигов:

исполнительная власть во время войны «фактически начала доминировать в формировании законодательной повестки дня»,

оппозиционная критика в условиях войны нередко воспринималась как дестабилизация, а возможности парламентского контроля и альтернативных законопроектов сузились.

Ускоренные процедуры позволили оперативно реагировать на кризисы, но возник риск «реактивной» работы парламента и сокращения времени на дебаты и общественное обсуждение.

При этом Давид Арахамия подчеркивает, что в послевоенное время Рада должна отказаться от чрезмерной централизации, восстановить полноценный цикл законопроектной работы, дебаты и парламентский контроль.

Помимо анализа, Арахамия предлагает юридически закрепить за монобольшинством более широкие рычаги влияния на правительство. В частности — предоставить фракции право участвовать в формировании состава Кабмина, согласовывать правительственную программу и требования относительно внеочередных отчетов.

Более того, предлагается предоставить председателю фракции право инициировать увольнение отдельного министра посредством официального представления, на которое премьер-министр должен был бы официально ответить.

К самой научной работе он добавил и проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О Кабинете Министров Украины», который предусматривает соответствующее расширение и уточнение полномочий депутатской фракции, обладающей правами коалиции.

Уже в послевоенное время парламент, по мнению автора, должен постепенно отказываться от чрезмерно централизованной и ускоренной модели работы. Давид Арахамия рекомендует возобновить полный цикл законопроектной работы, расширить экспертный анализ и публичные консультации, вернуть полноценные парламентские слушания и усилить парламентский контроль.

Напомним, на фоне отставки Юлии Свириденко с поста премьер-министра Давид Арахамия заявил, что Украине в работе с партнерами необходимо сохранить некоторые направления деятельности, а для других требуется новая основа, что влечет за собой необходимость изменений. Поэтому Верховная Рада Украины должна обеспечить нормативную базу для этого.