Арахамия пришел на встречу с представителями Трампа в футболке «Киевский режим»
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- Дарина МельничукКорреспондентка
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Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пришел на встречу с американскими спецпосланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в футболке с надписью «Киевский режим».
Это видно на фотографиях со встречи американских представителей с украинской стороной.
Такая надпись является отсылкой к формулировке «киевский режим», которой российские власти и пропаганда регулярно называют украинскую власть. Ранее президент Владимир Зеленский подготовил для американских гостей такие же футболки.
Напомним, 6 сентября специальные представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев. Это их первый визит в Украину в рамках дипломатических усилий по прекращению российско-украинской войны.
На киевском вокзале американских переговорщиков встретили украинские чиновники, в частности глава Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и Давид Арахамия.
После этого Виткофф и Кушнер встретились с президентом Владимиром Зеленским в центре Киева. К переговорам также планировалось привлечь представителей европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.
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Накануне, 5 сентября, Виткофф и Кушнер провели более трех часов переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. После встречи стороны не объявили о конкретных договоренностях, однако в Белом доме заявили об обсуждении дальнейших шагов по завершению войны.
Перед встречей с американскими представителями Владимир Зеленский провел совещание с украинской переговорной командой. Он заявил, что Украина готова к конструктивному диалогу, а ее предложения подготовлены.
Напомним, бывший министр обороны Михаил Федоров впервые открыто выступил против главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Во время своего обращения к украинцам кадры с политиком появились на фоне его заявления о влиянии частных интересов на работу парламента, в частности в сферах обороны, фармацевтики, игорного бизнеса и налогообложения.
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