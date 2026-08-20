Мэрия Николаева отчиталась, сколько человек уже прошли медицинский скрининг для людей старше 40 лет

Больница в Николаевской области. Иллюстративное фото: НикВести

В Николаеве 8606 жителей воспользовались программой «Скрининг здоровья 40+». Программа дает возможность бесплатно проверить состояние здоровья.

В мэрии сообщают, что количество участников постоянно растет.

Государство выделяет на такое обследование две тысячи гривен через программу «Дія». Отмечается, что в ходе скрининга можно выявить проблемы со здоровьем, которые на ранних этапах часто не имеют явных симптомов. В частности, обследование помогает выявить повышенное давление, нарушения уровня холестерина и сахара в крови, проблемы с работой почек, а также признаки тревожных и депрессивных расстройств.

Чтобы пройти скрининг, нужно обратиться к своему семейному врачу в центре первичной медико-санитарной помощи.

Ранее сообщалось, что один миллион украинцев подали заявки на участие в программе «Скрининг здоровья 40+».