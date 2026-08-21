 В Николаеве состоялась встреча представителей Молодежного конгресса, посвященная вопросам местного бюджета

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Главная Новости Общество 15:38, 21 августа, 2026

В Николаеве состоялась встреча представителей Молодежного конгресса, посвященная вопросам местного бюджета

У Миколаєві ОВА та Молодіжний конгрес обговорили розподіл бюджету. Фото НикВестиВ Николаеве ОВА и Молодежный конгресс обсудили распределение бюджета. Фото НикВести

В Николаеве состоялось мероприятие с участием представителей Молодежного конгресса Николаевской области, посвященное вопросам формирования и распределения местного бюджета, а также финансированию молодежной политики.

Корреспондент «НикВести» посетила мероприятие.

Также мероприятие посетили заместитель председателя Николаевской областной военной администрации Николай Маринов, временно исполняющий обязанности председателя Николаевской ОВА Георгий Решетилов и председатель Николаевского регионального молодежного конгресса Евгений Евсюков.

В ходе обсуждения докладчики осветили особенности распределения налоговых поступлений. По их словам, примерно 60% НДФЛ вместе с 15% единого налога составляют основную часть поступлений в бюджет громады.

У Миколаєві ОВА та Молодіжний конгрес обговорили розподіл бюджету. Фото НикВестиВ Николаеве ОГА и Молодежный конгресс обсудили распределение бюджета. Фото НикВести

При этом львиная доля расходов направляется на защищенные статьи, которые не подлежат сокращению: в частности, около 45% средств идет на образование, а в областном бюджете на образование и здравоохранение выделяют ориентировочно по 25%.

В то же время участники обратили внимание на проблемы с целевым финансированием молодежных инициатив.

— Но на данный момент субвенций на развитие отдельных направлений молодежной политики, как и самой молодежной политики, нет, — отметил Николай Маринов.

Таким образом, основная нагрузка на местные и областные бюджеты приходится на обязательные защищенные статьи, поэтому специальные субвенции на реализацию молодежных проектов пока отсутствуют.

У Миколаєві ОВА та Молодіжний конгрес обговорили розподіл бюджету. Фото НикВестиВ Николаеве ОВА и Молодежный конгресс обсудили распределение бюджета. Фото НикВести

Напомним, в августе 2026 года в Николаевской области прошли региональные молодежные игры Tiligul Games-2026, в которых приняли участие более 350 человек. В рамках мероприятия 8 августа состоялось первое заседание Николаевского регионального молодежного конгресса с участием мэра Николаева Александра Сенкевича, председателя областного совета Антона Табунщика и исполняющего обязанности начальника ОВА Георгия Решетилова.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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