 Николаев передал два автомобиля военным, защищающим небо над городом

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Главная Новости Общество 11:15, 26 августа, 2026

Николаев передал два автомобиля военным, защищающим небо над городом

Миколаїв передав військовим два авто для виконання завдань із захисту неба. Фото: Олександр СєнкевичНиколаев передал военным два автомобиля для выполнения задач по защите неба. Фото: Александр Сенкевич

От общины Николаева военным передали два новых автомобиля. Техника поможет защитникам быстрее выполнять боевые задачи по защите неба над городом.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

— Мы поддерживаем защитников не только с помощью дронов. От общины Николаева военным, защищающим небо над нашим городом, передали два новых автомобиля, — написал Александр Сенкевич.

Мэр отметил, что, несмотря на ограничения городского бюджета, власти продолжают искать возможности для поддержки военных.

— Эти автомобили помогут нашим ребятам быстрее и эффективнее выполнять боевые задачи, — добавил Александр Сенкевич.

Миколаїв передав військовим два авто для виконання завдань із захисту неба. Фото: Олександр СєнкевичНиколаев передал военным два автомобиля для выполнения задач по защите неба. Фото: Александр Сенкевич
Миколаїв передав військовим два авто для виконання завдань із захисту неба. Фото: Олександр СєнкевичНиколаев передал военным два автомобиля для выполнения задач по защите неба. Фото: Александр Сенкевич

Отметим, что Николаевская область продолжает передавать военным технику и оборудование для выполнения боевых задач. Помощь защитникам оказывается как за счет средств общины, так и при поддержке благотворителей и партнеров.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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