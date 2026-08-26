Николаев передал два автомобиля военным, защищающим небо над городом
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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От общины Николаева военным передали два новых автомобиля. Техника поможет защитникам быстрее выполнять боевые задачи по защите неба над городом.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
— Мы поддерживаем защитников не только с помощью дронов. От общины Николаева военным, защищающим небо над нашим городом, передали два новых автомобиля, — написал Александр Сенкевич.
Мэр отметил, что, несмотря на ограничения городского бюджета, власти продолжают искать возможности для поддержки военных.
— Эти автомобили помогут нашим ребятам быстрее и эффективнее выполнять боевые задачи, — добавил Александр Сенкевич.
Отметим, что Николаевская область продолжает передавать военным технику и оборудование для выполнения боевых задач. Помощь защитникам оказывается как за счет средств общины, так и при поддержке благотворителей и партнеров.
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