Николаев передал два автомобиля военным, защищающим небо над городом

Николаев передал военным два автомобиля для выполнения задач по защите неба. Фото: Александр Сенкевич

От общины Николаева военным передали два новых автомобиля. Техника поможет защитникам быстрее выполнять боевые задачи по защите неба над городом.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

— Мы поддерживаем защитников не только с помощью дронов. От общины Николаева военным, защищающим небо над нашим городом, передали два новых автомобиля, — написал Александр Сенкевич.

Мэр отметил, что, несмотря на ограничения городского бюджета, власти продолжают искать возможности для поддержки военных.

— Эти автомобили помогут нашим ребятам быстрее и эффективнее выполнять боевые задачи, — добавил Александр Сенкевич.

Николаев передал военным два автомобиля для выполнения задач по защите неба. Фото: Александр Сенкевич Николаев передал военным два автомобиля для выполнения задач по защите неба. Фото: Александр Сенкевич

Отметим, что Николаевская область продолжает передавать военным технику и оборудование для выполнения боевых задач. Помощь защитникам оказывается как за счет средств общины, так и при поддержке благотворителей и партнеров.