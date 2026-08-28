 Николаев ещё не определился с софинансированием проекта строительства муниципального жилья

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Главная Новости Общество 15:36, 28 августа, 2026

Николаев ещё не определился с софинансированием проекта строительства муниципального жилья

Перший заступник директора департаменту міського господарства Ігор Набатов. Фото: НикВестиПервый заместитель директора департамента городского хозяйства Игорь Набатов. Фото: НикВести

Николаев до сих пор находится на этапе переговоров по двум проектам муниципального и социального жилья. Также изучаются финансовые возможности города для софинансирования одного из них.

Об этом 28 августа на пресс-конференции рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Николаевского городского совета Игорь Набатов, пишут«НикВести».

Скриншот презентаціїСкриншот презентации

Первый проект касается датско-украинской организации «Украинские дома для всех» (UHFA). В настоящее время ведутся переговоры о подписании меморандума о сотрудничестве.

По словам Игоря Набатова, проект предусматривает строительство многоквартирных домов для доступного жилья. Ориентир — 150 квартир, из которых 40% должны быть переданы городу.

— Сейчас мы находимся на стадии переговоров о подписании меморандума, ищем оптимальный вариант для дальнейшей реализации этого проекта. Особенностью проекта является то, что заказчиком будет выступать не город, а датская компания, которая будет финансировать его за свой счет, — отметил он.

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Второй проект касается Фонда муниципального арендного жилья. Напомним, что Николаев вошел в число первых пяти украинских городов, которые получат новое социальное жилье в рамках новой пилотной программы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и ЕС.

Игорь Набатов рассказал, что в мае в Киеве Николаев защитил предложенную проектную заявку.

— Концепции разные. Некоторые громады предлагали построить не 300 квартир, как мы предложили, а 900. Но это всё зависит от возможностей той или иной громады, ведь необходимо софинансировать часть этого проекта в размере НДС, который начисляется не на всю сумму проекта, а на часть, предусмотренную законодательством. Поэтому сейчас довольно сложно даже сказать, о какой сумме идет речь, — рассказал заместитель руководителя департамента.

В настоящее время изучаются возможности Николаева по софинансированию.

— В настоящее время письмо Министерства финансов официально направлено в Николаевскую громаду по вопросу подготовки соответствующих документов относительно финансовых возможностей города Николаева. Сейчас со стороны департамента экономического развития готовится соответствующий пакет документов. Далее будем смотреть, что из этого получится. Но проект в любом случае интересен, потому что это развитие наших территорий, — отметил Игорь Набатов.

Напомним, в феврале 2026 года стало известно, что Николаев подаст заявку на участие в экспериментальном проекте Кабмина по созданию фонда муниципального арендного жилья. В случае отбора общины в городе планируют построить жилье для сдачи в аренду с привлечением донорских средств.

Ранее, в январе 2026 года, сообщалось, что датские инвесторы построят в Николаеве до 10 тысяч квартир, часть из которых город получит в качестве социального жилья, а остальные инвестор будет использовать по своему усмотрению.

До этого, в ноябре 2024 года, мэр Александр Сенкевич сообщал о планах создать коммунальную компанию, которая будет заниматься управлением муниципальным жильем в Николаеве — тогда же в городе велись работы по созданию соответствующего жилищного фонда.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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