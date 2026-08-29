В Николаевской области начали восстанавливать электроснабжение после отключений из-за обстрелов
-
- Тамила КсенжикКорреспондент
-
-
В Николаевской области с 18:50 субботы, 29 августа, начали восстанавливать электроснабжение для потребителей, которые остались без электричества из-за введения графиков почасовых отключений.
Об этом сообщает АО «Николаевоблэнерго».
По информации энергетиков, ситуация в энергосистеме после массированного удара остается под контролем.
В то же время жителей региона призывают и в дальнейшем экономно расходовать электроэнергию для снижения нагрузки на сеть.
Напомним, что в Николаеве, а также в Николаевском и Баштанском районах введены локальные графики почасовых отключений электроэнергии. Одновременно будут отключаться четыре очереди.
Последние новости про: Николаев
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести