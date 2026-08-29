 В Николаевской области начали восстанавливать электроснабжение после отключений из-за обстрелов

  • суббота

    29 августа, 2026

  • 27.2°
    Преимущественно ясно

    Николаев

  • 29 августа , 2026 суббота

  • Николаев • 27.2° Преимущественно ясно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 19:14, 29 августа, 2026

В Николаевской области начали восстанавливать электроснабжение после отключений из-за обстрелов

Відновлення електропостачання на Миколаївщині. Архівне фото НикВестиВосстановление электроснабжения в Николаевской области. Архивная фотография НикВести

В Николаевской области с 18:50 субботы, 29 августа, начали восстанавливать электроснабжение для потребителей, которые остались без электричества из-за введения графиков почасовых отключений.

Об этом сообщает АО «Николаевоблэнерго».

По информации энергетиков, ситуация в энергосистеме после массированного удара остается под контролем.

В то же время жителей региона призывают и в дальнейшем экономно расходовать электроэнергию для снижения нагрузки на сеть.

Напомним, что в Николаеве, а также в Николаевском и Баштанском районах введены локальные графики почасовых отключений электроэнергии. Одновременно будут отключаться четыре очереди.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

Последние новости про: Николаев

Без дождей и до +32°С: в Николаевской области предупреждают об опасности пожаров
В Николаеве задержали мужчину за организацию выезда в Молдову за 10 тыс. евро
В Николаеве и области восстанавливают электроснабжение: электричество подано в более чем 200 населенных пунктов
Реклама
Читайте также:
новости
Как выглядит хозяйственный супермаркет в Николаеве после российской атаки

Мария Хамицевич
новости
Николаевцам одобрили компенсацию почти ₴180 млн за поврежденное жилье в рамках программы «єВідновлення»

Юлия Лукьяненко
новости
«К любым заявлениям отношусь спокойно. Все должны работать на результат», — глава ОВА Решетилов о призывах советника Сенкевича

Алиса Меликадамян
новости
«Руководить областью — это не возложение цветов», — Сенкевич не согласен с высказыванием своего советника касательно главы ОВА

Алиса Меликадамян
новости
В Николаеве в ближайшие дни будут подписаны первые договоры на проектирование восстановления домов за счет средств Всемирного банка

Алена Коханчук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Николаев

В Николаеве и области восстанавливают электроснабжение: электричество подано в более чем 200 населенных пунктов
В Николаеве задержали мужчину за организацию выезда в Молдову за 10 тыс. евро
Без дождей и до +32°С: в Николаевской области предупреждают об опасности пожаров

В Николаеве и двух районах области ввели графики отключений света

Как выглядит хозяйственный супермаркет в Николаеве после российской атаки

11 часов назад

«Боеприпасов рядом с домами быть не может», — Зеленский о ударе по Миле

Главное сегодня