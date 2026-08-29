В Николаевской области начали восстанавливать электроснабжение после отключений из-за обстрелов

Восстановление электроснабжения в Николаевской области. Архивная фотография НикВести

В Николаевской области с 18:50 субботы, 29 августа, начали восстанавливать электроснабжение для потребителей, которые остались без электричества из-за введения графиков почасовых отключений.

Об этом сообщает АО «Николаевоблэнерго».

По информации энергетиков, ситуация в энергосистеме после массированного удара остается под контролем.

В то же время жителей региона призывают и в дальнейшем экономно расходовать электроэнергию для снижения нагрузки на сеть.

Напомним, что в Николаеве, а также в Николаевском и Баштанском районах введены локальные графики почасовых отключений электроэнергии. Одновременно будут отключаться четыре очереди.