В Николаеве и двух районах области ввели графики отключений света
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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В Николаеве, а также в Николаевском и Баштанском районах ввели локальные графики почасовых отключений электроэнергии. Одновременно будут отключать четыре очереди.
Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».
Ограничения вступили в силу с 18:00 29 августа. Без электроэнергии одновременно остаются потребители 1, 2, 3 и 4 очередей графика почасовых отключений.
В дальнейшем в вечернее и ночное время электроснабжение будет подаваться к этим очередям поочередно.
В «Николаевоблэнерго» пояснили, что локальные ограничения связаны с последствиями последней массированной атаки. Энергетики призывают жителей области экономно использовать электроэнергию.
Проверить свою очередь и актуальный график отключений можно на сайте «Николаевоблэнерго».
Что известно об отключениях
Напомним, утром 29 августа россияне атаковали энергетические объекты Николаевской области ракетами «Шахед». Из-за повреждений ряд участков электросетей был аварийно отключен.
Без электричества остались Николаев и общины Николаевского и Баштанского районов. По предварительным данным, речь шла о более чем 300 тысячах абонентов.
Впоследствии энергетикам удалось полностью восстановить электроснабжение. По состоянию на 12:00 все потребители, которые были обесточены из-за атаки, получили электроснабжение.
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