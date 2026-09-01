 В Первомайске жалуются на «дискотеку» на заправке OKKO во время комендантского часа

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Главная Новости Общество 12:10, 01 сентября, 2026

В Первомайске жалуются на «дискотеку» на заправке OKKO во время комендантского часа

засідання 98-ї сесії міської ради. Фото: Первомайська міська радазаседание 98-й сессии городского совета. Фото: Первомайский городской совет

В Первомайске депутаты и жители пожаловались на автозаправочную станцию OKKO, которая, по их словам, работает во время комендантского часа и продает алкоголь.

Об этом шла речь во время заседания 98-й сессии городского совета 27 августа, пишут «НикВести».

Была озвучена жалоба на то, что на заправке ночью работает «дискотека», собирается много людей и играет громкая музыка.

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— Дискотечный клуб. Толпа людей, из машин гремит музыка, — пожаловались присутствующие на сессии представители общественности.

Мэр Олег Демченко отметил, что неоднократно проводил беседы с владельцами АЗС и вызывал их на заседания штаба, однако владельцы не соблюдают договоренности об ограничении работы заведений после 22:00.

— Две недели назад на заседании штаба при главе районной военной администрации я вновь поднимал этот вопрос. Приглашали руководство (заправки, — прим.). Обсуждали этот вопрос. Они торжественно клялись, что больше такого не повторится, но это, к большому сожалению, происходит. Единственное место, где у нас не соблюдается комендантский час, — это заправка «OKKO», — говорит Олег Демченко.

Заместитель начальника районного отдела полиции Александр Нетреба отметил, что правоохранители каждый день заезжают на эту заправку и делают замечания продавцам.

— Наряд полиции каждый день делает продавцам замечания. А они отвечают: «Наше руководство не дает такого указания», — отметил Александр Нетреба.

Также он пояснил, что на законодательном уровне пока нет механизмов административной ответственности именно за нарушение комендантского часа, поэтому составить протокол за это нарушение невозможно.

— Мы находимся на шестом году войны, но у нас нет ответственности за нарушение комендантского часа. Мы не можем даже составить административный протокол. Законодатель не дает нам такого права, — говорит представитель правоохранительных органов.

В то же время на сессии прозвучало предложение привлекать людей к ответственности не за сам факт нахождения на улице во время комендантского часа, а за нарушение общественного порядка после полуночи.

Александр Нетреба отметил, что этот механизм может подействовать, поэтому предложил обращаться, и правоохранители будут реагировать.

Напомним, в июле 2026 года Ким сообщил, что в Николаевской области создадут специальный чат для владельцев автозаправочных станций, чтобы оперативно предупреждать их об угрозе ударов российских беспилотников. В тот же день глава ОВА призвал жителей области не находиться на АЗС во время воздушных тревог, объяснив это тем, что российские войска определили заправки в качестве своих целей и выделили для ударов по ним отдельные средства поражения.

Ранее, в июне 2026 года, российский беспилотник типа «Шахед» уничтожил автозаправочную станцию в Чернобаевской громаде в Херсонской области, между Херсоном и Николаевом.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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