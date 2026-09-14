 В Первомайске из-за ремонта газовых сетей временно отключат газ

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Главная Новости Общество 12:42, 14 сентября, 2026

В Первомайске из-за ремонта газовых сетей временно отключат газ

У Первомайську тимчасово припинять газопостачання через ремонт газових мереж. Ілюстративне фото: Слово і ДілоВ Первомайске временно приостановят газоснабжение из-за ремонта газовых сетей. Иллюстративное фото: «Слово и Дело»

В Первомайске временно приостановят газоснабжение на четырех улицах. Там будут проводиться плановые ремонтные работы на газораспределительных сетях.

Об этом сообщили в Николаевском филиале «Газмережи».

Газа не будет с 08:00 14 сентября до 16:00 18 сентября на следующих улицах:

  • ул. М. Винграновского;

  • ул. Набережная;

  • ул. Богопольская;

  • ул. Белинского.

Отмечается, что работы проводятся для обеспечения технического обслуживания газовых сетей и безопасной подачи газа потребителям. Возобновление газоснабжения начнется после завершения запланированных работ.

Жителей просят перед началом работ перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить работникам «Газмережи» доступ к оборудованию в домах и квартирах.

«Подчеркиваем, что в целях безопасности потребителей возобновление подачи газа будет проводиться при наличии жильцов в своих домах и квартирах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что для приобретения квартир жильцам дома по улице 4-я Подольская, 87 в Николаеве, где произошел взрыв газа, необходимо около 17 миллионов гривен. На данный момент этих средств в городском бюджете нет, поэтому вопрос о приобретении жилья пока отложен.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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