В Первомайске из-за ремонта газовых сетей временно отключат газ
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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В Первомайске временно приостановят газоснабжение на четырех улицах. Там будут проводиться плановые ремонтные работы на газораспределительных сетях.
Об этом сообщили в Николаевском филиале «Газмережи».
Газа не будет с 08:00 14 сентября до 16:00 18 сентября на следующих улицах:
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ул. М. Винграновского;
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ул. Набережная;
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ул. Богопольская;
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ул. Белинского.
Отмечается, что работы проводятся для обеспечения технического обслуживания газовых сетей и безопасной подачи газа потребителям. Возобновление газоснабжения начнется после завершения запланированных работ.
Жителей просят перед началом работ перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить работникам «Газмережи» доступ к оборудованию в домах и квартирах.
«Подчеркиваем, что в целях безопасности потребителей возобновление подачи газа будет проводиться при наличии жильцов в своих домах и квартирах», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что для приобретения квартир жильцам дома по улице 4-я Подольская, 87 в Николаеве, где произошел взрыв газа, необходимо около 17 миллионов гривен. На данный момент этих средств в городском бюджете нет, поэтому вопрос о приобретении жилья пока отложен.
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