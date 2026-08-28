 Житель Первомайска из-за ссоры с сожительницей поджог её дом

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Главная Новости Правосудие 21:20, 28 августа, 2026

Житель Первомайска из-за ссоры с сожительницей поджог её дом

Підпалив будинок через сварку. Фото нацполіціяПоджог дом из-за ссоры. Фото: Нацполиция

В Первомайске будут судить 27-летнего местного жителя, которого обвиняют в поджоге дома своей сожительницы. Следователи полиции завершили досудебное расследование, а прокуратура направила обвинительный акт в суд.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

Инцидент произошел в апреле этого года. По данным следствия, во время ссоры с сожительницей мужчина поджог ее вещи в доме, после чего возник пожар, а сам он скрылся с места происшествия. Об этом правоохранителям сообщила 31-летняя потерпевшая.

Полицейские разыскали и задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Підпалив будинок через сварку. Фото нацполіціяПоджёг дом из-за ссоры. Фото: Нацполиция
Підпалив будинок через сварку. Фото нацполіціяПоджог дом из-за ссоры. Фото: Нацполиция

Напомним, в феврале 2023 года в Николаевской области полиция задержала двух жителей Одесской области, которые за 500 долларов по заказу подожгли имущество предпринимательницы из Первомайска.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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