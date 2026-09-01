 В Николаеве проверят жалобы медиков на проблемы с зарплатами после объединения больниц

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Главная Новости Общество 15:09, 01 сентября, 2026

В Николаеве проверят жалобы медиков на проблемы с зарплатами после объединения больниц

У Миколаєві перевірять скарги медиків на проблеми із зарплатами після об’єднання лікарень. Ілюстраційне фото з архіву НикВестиВ Николаеве проверят жалобы медиков на проблемы с зарплатами после объединения больниц. Иллюстративное фото из архива НикВести

В Николаеве управление здравоохранения проверит информацию о проблемах с выплатой зарплат, отпускных и обеспечением больниц после их объединения. Соответствующее распоряжение дал мэр Александр Сенкевич.

Об этом шла речь во время сессии Николаевского городского совета 1 сентября, пишут «НикВести».

Депутат от партии «Пропозиция» Федор Панченко обратился к мэру Александру Сенкевичу с просьбой проверить ситуацию в объединенных больницах.

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По его словам, медики жалуются на проблемы с выплатой зарплат, отпусками, небольшими авансами и обеспечением больниц необходимыми материалами. Эти проблемы, по словам депутата, связывают именно с процессом объединения медучреждений.

— Мы голосовали за объединение для того, чтобы не создавать проблем, а наоборот, чтобы их решить. Поэтому я прошу дать поручение управлению здравоохранения разобраться в этой ситуации, проверить эту информацию. И прошу пригласить на следующую сессию и рассказать нам, каково положение дел и соответствует ли это действительности. Все ли там в порядке, — сказал Федор Панченко.

Мэр Александр Сенкевич поручил начальнице управления здравоохранения Ирине Шамрай подготовить информацию о ситуации.

Он попросил не ждать следующей сессии и как можно скорее предоставить депутатам данные о выплате зарплат и отпускных, а также о ходе объединения больниц.

В то же время председатель фракции «Европейская солидарность» в горсовете Елена Киселева отметила, что реорганизация медучреждений еще не завершена. По её словам, сотрудников уже перевели в четвёртую больницу, однако вместе с ними не была предоставлена достаточная финансовая поддержка для выплат.

— Не буду, как говорится, спойлерить, но я вам говорила. Но давайте заслушаем, какова ситуация на самом деле. Я не вижу, чтобы в ближайшие три месяца она была достаточно оптимистичной. Но давайте рассмотрим информацию более подробно, потому что процесс реорганизации пока ещё не завершён. Мы вступили в длительную реорганизацию, и по состоянию на 1 сентября в четвёртую больницу были переданы только сотрудники, но без финансовой поддержки для выплат, — сказала Елена Киселёва.

Напомним, в апреле депутаты Николаевского городского совета поддержали решение о реорганизации медицинской сети города, предусматривающее создание кластерной больницы и передачу одного из родильных домов в собственность области.

Согласно принятому решению, городские больницы №1, №2 и больница скорой медицинской помощи (БСМП) присоединяются к городской больнице №4.

Кроме того, депутаты одобрили передачу роддома №3 в собственность области. Учреждение планируется присоединить к расположенной по соседству Областной клинической больнице.

Кроме того, в Николаевском облсовете представили предварительный проект эффективной сети больниц. Документ предусматривает разделение больниц на надкластерные, кластерные, общие и общинные в зависимости от их потенциала, численности населения, перечня медицинских услуг, оборудования и кадрового обеспечения.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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