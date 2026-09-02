 Поезда из Николаева задерживаются на 4–5 часов из-за обстрелов и воздушных тревог

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Главная Новости Общество 15:26, 02 сентября, 2026

Поезда из Николаева задерживаются на 4–5 часов из-за обстрелов и воздушных тревог

Потяг. Ілюстративне фото: НикВестиПоезд. Иллюстративное фото: НикВести

Из-за российских обстрелов и длительных воздушных тревог десятки поездов по Украине задерживаются на несколько часов. Среди них — рейсы из Николаева. В частности, поезд №121/122 «Николаев — Киев» отстает от графика на 5 часов, а №203/204 «Николаев — Херсон» — почти на 4,5 часа.

Соответствующая информация содержится в расписании на сайте «Укрзалізниці».

Скриншот графіків запізнення за сайту УкрзалізниціСкриншот графиков задержек с сайта «Укрзализныци»
Скриншот графіків запізнення за сайту УкрзалізниціСкриншот графиков опозданий с сайта «Укрзализныци»

По состоянию на 15:10 2 сентября наибольшие задержки имеют следующие поезда:

  • №103/104 Лозовая — Львов — +9 часов 40 минут;
  • №1/2 Харьков — Рахов — +7 часов 9 минут;
  • №3/4 Днепр — Ужгород — +6 часов 59 минут;
  • №31/32 Запорожье — Пшемысль — +6 часов 52 минуты;
  • №21/22 Харьков — Львов — +5 часов 16 минут;
  • №53/54 Днепр — Одесса — +5 часов 14 минут;
  • №121/122 Николаев — Киев — +5 часов;
  • №203/204 Николаев — Херсон — +4 часа 29 минут.

Время прибытия поездов может меняться в зависимости от ситуации на маршрутах. Пассажирам рекомендуется проверять актуальную информацию перед поездкой.

Напомним, что в Украине разрабатываются новые правила работы железнодорожного транспорта во время длительных воздушных тревог. В частности, рассматриваются вопросы круглосуточной работы вокзалов, рассредоточения поездов и пассажиров, а также сокращения времени посадки и высадки.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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