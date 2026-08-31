 Поезда в Украине могут начать курсировать по новым правилам во время длительных воздушных тревог

  • понедельник

    31 августа, 2026

  • 18.3°
    Пасмурно

    Николаев

  • 31 августа , 2026 понедельник

  • Николаев • 18.3° Пасмурно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 6:00, 31 августа, 2026

Поезда в Украине могут начать курсировать по новым правилам во время длительных воздушных тревог

Залізничний вокзал у Миколаєві. Фото: НикВестиЖелезнодорожный вокзал в Николаеве. Фото: НикВести

В Украине разрабатывают новые правила работы железнодорожного транспорта во время длительных воздушных тревог. В частности, рассматриваются вопросы круглосуточной работы вокзалов, рассредоточения поездов и пассажиров, а также сокращения времени посадки и высадки.

Об этом сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

Он сообщил, что провел оперативное совещание с руководством «Укрзализныци», представителями КМВА и военного командования. На нем обсуждались решения по организации работы транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

— В первую очередь — безопасность людей. В то же время мы должны обеспечить стабильное движение поездов, связывающих всю страну, — отметил Николай Калашник.

Среди предложенных мер — в частности, круглосуточная работа вокзалов, рассредоточение поездов и пассажиров, а также недопущение одновременного прибытия поездов на смежные платформы. Также планируется сократить время посадки и высадки пассажиров. В частности, речь идет о возможном упрощении контроля в условиях повышенной угрозы.

Николай Калашник добавил, что «Укрзализныця» продолжает развивать системы мониторинга угроз и реагирования в координации с военными.

Отдельно разрабатывается дифференцированная система оповещения в зависимости от типа угрозы. Также рассматривается возможность изменения режима комендантского часа в Киеве и области, чтобы обеспечить логистику, передвижение людей и работу экономики.

Предложения планируется представить сегодня, 31 августа. Дальнейшие решения будут приниматься только после согласования с военным командованием.

Напомним, 25 августа в Николаевской области беспилотник попал в пригородный поезд. Пассажиры и члены локомотивной бригады не пострадали.

В связи с обстановкой безопасности с 26 августа временно изменили движение пригородных поездов на участке Николаев-Грузовой — Долинская, соединяющем Николаевскую область с Кировоградской.

27 августа из-за обстрелов по всей стране ряд пассажирских поездов «Укрзализныци» двигался со значительными задержками по сравнению с расписанием. В частности, поезд Одесса — Киев отставал более чем на 15 часов, а пассажиров 6 раз эвакуировали с рейса.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

Последние новости про: Укрзализныця

Из-за обстрелов пассажирские поезда ««Укрзализныци»» курсируют с задержками до 17 часов
Из-за задержек поездов платные залы ожидания на вокзалах открыли бесплатно
«Укрзалізниця» предупредила о длительных задержках поездов по всей Украине: что делать пассажирам
Реклама
Читайте также:
новости
Арахамия готовится защитить диссертацию о том, как управлять парламентом и монобольшинством в Раде

Алиса Меликадамян
новости
«Кошкин дом»: в Николаеве представили уникальную коллекцию кошек

Алиса Меликадамян
новости
В Николаеве обследовали 265 объектов бизнеса, поврежденных в результате обстрелов: как работает система компенсаций

Дарина Мельничук
новости
Как выглядит хозяйственный супермаркет в Николаеве после российской атаки

Мария Хамицевич
новости
Николаевцам одобрили компенсацию почти ₴180 млн за поврежденное жилье в рамках программы «єВідновлення»

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Укрзализныця

«Укрзалізниця» предупредила о длительных задержках поездов по всей Украине: что делать пассажирам
Из-за задержек поездов платные залы ожидания на вокзалах открыли бесплатно
Из-за обстрелов пассажирские поезда ««Укрзализныци»» курсируют с задержками до 17 часов

Американская компания PepsiCo заявила об ударе россиян по их предприятию возле Николаева

В Николаевской области в результате атаки «Шахеда» ранен мужчина и загорелся склад

14 часов назад

Не косить всё подряд. Как в Николаеве ищут новый подход к озеленению

Юлия Бойченко

Главное сегодня