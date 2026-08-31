Поезда в Украине могут начать курсировать по новым правилам во время длительных воздушных тревог

Железнодорожный вокзал в Николаеве. Фото: НикВести

В Украине разрабатывают новые правила работы железнодорожного транспорта во время длительных воздушных тревог. В частности, рассматриваются вопросы круглосуточной работы вокзалов, рассредоточения поездов и пассажиров, а также сокращения времени посадки и высадки.

Об этом сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

Он сообщил, что провел оперативное совещание с руководством «Укрзализныци», представителями КМВА и военного командования. На нем обсуждались решения по организации работы транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог.

— В первую очередь — безопасность людей. В то же время мы должны обеспечить стабильное движение поездов, связывающих всю страну, — отметил Николай Калашник.

Среди предложенных мер — в частности, круглосуточная работа вокзалов, рассредоточение поездов и пассажиров, а также недопущение одновременного прибытия поездов на смежные платформы. Также планируется сократить время посадки и высадки пассажиров. В частности, речь идет о возможном упрощении контроля в условиях повышенной угрозы.

Николай Калашник добавил, что «Укрзализныця» продолжает развивать системы мониторинга угроз и реагирования в координации с военными.

Отдельно разрабатывается дифференцированная система оповещения в зависимости от типа угрозы. Также рассматривается возможность изменения режима комендантского часа в Киеве и области, чтобы обеспечить логистику, передвижение людей и работу экономики.

Предложения планируется представить сегодня, 31 августа. Дальнейшие решения будут приниматься только после согласования с военным командованием.

Напомним, 25 августа в Николаевской области беспилотник попал в пригородный поезд. Пассажиры и члены локомотивной бригады не пострадали.

В связи с обстановкой безопасности с 26 августа временно изменили движение пригородных поездов на участке Николаев-Грузовой — Долинская, соединяющем Николаевскую область с Кировоградской.

27 августа из-за обстрелов по всей стране ряд пассажирских поездов «Укрзализныци» двигался со значительными задержками по сравнению с расписанием. В частности, поезд Одесса — Киев отставал более чем на 15 часов, а пассажиров 6 раз эвакуировали с рейса.