Из-за сложившейся ситуации с безопасностью из Николаева отменены поезда до Долинской в Кировоградской области

Николаевский вокзал. Архивное фото НикВести

В связи с ситуацией с безопасностью с 26 августа временно изменено движение пригородных поездов на участке Николаев-Грузовой — Долинская, соединяющем Николаевскую область с Кировоградской.

Об этом сообщили в «Укрзализныце».

Пригородные поезда Николаев-Грузовой — Долинская и в обратном направлении временно исключены из расписания. Долинская — город в Кировоградской области.

В «Укрзализныце» принесли извинения пассажирам за неудобства и отметили, что работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть поезда на маршрут.

Напомним, что 26 августа в Николаевской области беспилотник попал в пригородный поезд. Тогда председатель правления «Укрзализныци» Александр Петровский отметил, что дрон попал именно в пригородный поезд по маршруту Николаев — Долинская. Перед атакой в поезде объявили повышенную опасность и провели эвакуацию. Пассажиры и члены локомотивной бригады не пострадали.