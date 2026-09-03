Жительница Николаева пожаловалась на закрытое укрытие в доме: управляющая компания рассказала, где были ключи

Жительница пожаловалась на убежище в Корабельном районе, которое закрывается во время тревоги. Фото: Алена Пидкопай

Жительница Корабельного района Николаева пожаловалась на убежище, которое закрыто во время тревог. Оно расположено в доме №303 по проспекту Богоявленскому. Как выяснилось, ключи временно забрали сотрудники управляющей компании, которые готовят дом к отопительному сезону.

Об этом закрытом убежище написала в группе Contact Center при Николаевском городском совете Алена Пидкопай. Жительница отметила, что убежище уже два года закрыто. По её словам, там сделали ремонт и закрыли его.

«Уже второй год это укрытие закрыто, адрес — просп. Богоявленский, 303. Сделали ремонт и закрыли — зачем это и для кого? Объявлен тревожный сигнал, предлагают пройти в укрытие, но куда идти?», — написала жительница.

Она просила разъяснить эту ситуацию. Дом обслуживает компания «Город для людей».

Как выяснили «НикВести», ключи от укрытия есть у жителей. Жительница дома Анастасия рассказала, что раньше люди не знали о существовании укрытия и о том, кто там проводил ремонтные работы. Но когда рядом начались обстрелы, жители стали интересоваться, где можно спрятаться. Выяснилось, что укрытие есть: управляющая компания «Город для людей» передала ключи представителям домов.

Но сейчас у жительницы ключи забрали.

— Периодически ключи у меня забирают рабочие. Сейчас у меня нет ключей, — отметила Анастасия.

Также жители обратили внимание, что, несмотря на то, что укрытие существует уже два года, его до сих пор нет на карте укрытий города.

Директор «Город для людей Николаев» Наталья Тимофеева в комментарии «НикВести» отметила, что их компания не проводила ремонт укрытия, а работы выполнял город. Впоследствии «ГДЛ» закупило туда скамейки и питьевую воду, но помещение в управление компании не передали.

Наталья Тимофеева подтвердила, что ключ от убежища временно взяли сотрудники компании, поскольку готовят дом к отопительному сезону.

— Ключ от убежища был у жильцов. Сейчас сотрудники компании временно получили его в связи с проведением организационных и ремонтных работ по подготовке жилых домов к отопительному сезону. Сегодня ключ будет возвращён жильцам. Никаких решений о закрытии укрытия или ограничении доступа к нему ООО «Город для людей Николаев» не принимало, — отметила директор компании.

Жалобы на закрытые и поврежденные укрытия

Жители Николаева неоднократно жаловались на закрытие укрытий во время тревог и их запущенное состояние. В частности, во время воздушной тревоги жительница города не смогла попасть в убежище на улице Игоря Бедзая (Чкалова), 213-А. В коммунальном предприятии, отвечающем за объект, объясняют, что доступ к убежищу периодически блокируют сами жильцы дома, самовольно навешивая замки на вход.

Также николаевцы говорили о неудовлетворительном состоянии укрытия на проспекте Центральном, 69 в центре Николаева. По их словам, в укрытии нет освещения и мест для сидения, а указанный на информационном стенде контактный номер не работает.

Кроме того, жители Николаева пожаловались на запущенное укрытие на проспекте Центральном, где нет света и мест для сидения. В горсовете пояснили, что лампы в укрытии повредили и похитили неизвестные, а также сломали часть имущества.

На аппаратном совещании в июне мэр Александр Сенкевич поручил следить за тем, чтобы укрытия в городе оставались открытыми для людей во время воздушных тревог.

Напомним, в Николаеве в настоящее время функционирует 461 укрытие, однако опрос читателей «НикВести» показал, что часть населения города ими не пользуется.

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