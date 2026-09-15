Кравченко заявил о давлении на парламент перед голосованием по вопросу об его отстранении от должности генерального прокурора

Генеральный прокурор Руслан Кравченко. Фото: Пресс-служба

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что на Верховную Раду оказывалось давление, чтобы депутаты приняли решение о его отстранении от должности. По его словам, президент имеет право инициировать увольнение генпрокурора, однако не может требовать от парламента принятия такого решения.

Об этом Руслан Кравченко написал в соцсетях.

Он отметил, что президент имеет конституционное право внести в парламент представление об увольнении генерального прокурора, а в условиях военного положения — отстранить его от исполнения обязанностей. В то же время, по его словам, глава государства не имеет права требовать от депутатов принятия решения, которое относится к исключительным полномочиям Верховной Рады.

«Ни Конституция Украины, ни тем более Закон Украины «О правовом режиме военного положения» не наделяют президента правом требовать от депутатов решений, принятие которых относится к их исключительным полномочиям», — заявил Руслан Кравченко.

Он также утверждает, что из-за давления парламент теряет самостоятельность в принятии решений.

«Каждый раз, когда на парламент пытаются оказать давление, он теряет субъектность, депутаты деморализуются, а его работа парализуется», — написал он.

По его словам, за время работы на посту генерального прокурора к нему поступали материалы от антикоррупционных органов относительно подозрений в адрес народных депутатов. Руслан Кравченко утверждает, что часть из них была «безосновательной или юридически натянутой», поэтому он не подписывал политически мотивированные процессуальные решения.

Отдельно Руслан Кравченко высказался о ситуации вокруг главы НАБУ Семена Кривоноса. Он утверждает, что подозрение ему вручили в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства и правовых оснований для его отмены не было.

«В правовом государстве не может существовать каста неприкосновенных. Не может быть «правильных» и «неправильных» коррупционеров», — написал он.

Руслан Кравченко также заявил, что именно из-за вручения этого подозрения подвергся «безумному политическому и медийному давлению». По его словам, он сожалеет, что не подписал его раньше.

Напомним, что сегодня Верховная Рада Украины уволила генпрокурора Руслана Кравченко. Депутаты отдали 317 голосов «за».