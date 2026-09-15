 Кравченко заявил о давлении на парламент перед голосованием по вопросу об его отстранении от должности генерального прокурора

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Главная Новости Общество 15:44, 15 сентября, 2026

Кравченко заявил о давлении на парламент перед голосованием по вопросу об его отстранении от должности генерального прокурора

Генеральний прокурор Руслан Кравченко. Фото: ПресслужбаГенеральный прокурор Руслан Кравченко. Фото: Пресс-служба

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что на Верховную Раду оказывалось давление, чтобы депутаты приняли решение о его отстранении от должности. По его словам, президент имеет право инициировать увольнение генпрокурора, однако не может требовать от парламента принятия такого решения.

Об этом Руслан Кравченко написал в соцсетях.

Он отметил, что президент имеет конституционное право внести в парламент представление об увольнении генерального прокурора, а в условиях военного положения — отстранить его от исполнения обязанностей. В то же время, по его словам, глава государства не имеет права требовать от депутатов принятия решения, которое относится к исключительным полномочиям Верховной Рады.

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«Ни Конституция Украины, ни тем более Закон Украины «О правовом режиме военного положения» не наделяют президента правом требовать от депутатов решений, принятие которых относится к их исключительным полномочиям», — заявил Руслан Кравченко.

Он также утверждает, что из-за давления парламент теряет самостоятельность в принятии решений.

«Каждый раз, когда на парламент пытаются оказать давление, он теряет субъектность, депутаты деморализуются, а его работа парализуется», — написал он.

По его словам, за время работы на посту генерального прокурора к нему поступали материалы от антикоррупционных органов относительно подозрений в адрес народных депутатов. Руслан Кравченко утверждает, что часть из них была «безосновательной или юридически натянутой», поэтому он не подписывал политически мотивированные процессуальные решения.

Отдельно Руслан Кравченко высказался о ситуации вокруг главы НАБУ Семена Кривоноса. Он утверждает, что подозрение ему вручили в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства и правовых оснований для его отмены не было.

«В правовом государстве не может существовать каста неприкосновенных. Не может быть «правильных» и «неправильных» коррупционеров», — написал он.

Руслан Кравченко также заявил, что именно из-за вручения этого подозрения подвергся «безумному политическому и медийному давлению». По его словам, он сожалеет, что не подписал его раньше.

Напомним, что сегодня Верховная Рада Украины уволила генпрокурора Руслана Кравченко. Депутаты отдали 317 голосов «за».

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
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