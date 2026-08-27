 В ходе реставрации лицея имени Аркаса в Николаеве обнаружили новые повреждения и исторические детали

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Главная Новости Восстановление 12:00, 27 августа, 2026

В ходе реставрации лицея имени Аркаса в Николаеве обнаружили новые повреждения и исторические детали

Відновлений фасад ліцею імені Миколи Аркаса у Миколаєві. Фото: Кірілл Витвицький, НикВестиВосстановленный фасад лицея имени Николая Аркаса в Николаеве. Фото: Кирилл Витвицкий, НикВести

В Николаеве продолжается реставрация исторического здания лицея имени Николая Аркаса. После демонтажа старой отделки и вскрытия конструкций специалисты обнаружили повреждения отдельных элементов здания, которые не удалось выявить во время первоначального обследования.

Об этом сообщили на странице UNOPS Ukraine and East Europe в Facebook.

В посте говорится, что состояние отдельных конструкций потребовало дополнительных инженерных решений. В частности, часть исторических деревянных межэтажных перекрытий оказалась критически повреждена из-за длительного воздействия влаги и вредителей. Их заменили новыми конструкциями с использованием стальных двутаверов.

Из-за неудовлетворительного состояния отдельных участков здания специалистам также пришлось демонтировать неустойчивые конструкции, восстанавливать кладку, заделывать трещины и дополнительно укреплять несущие элементы.

В то же время в ходе реставрации в здании обнаруживаются аутентичные элементы. В частности, в помещении под актовым залом обнаружили оригинальное перекрытие, усиленное металлическими швеллерами. Также специалисты обнаружили заложенные дверные проемы между учебными классами. Это свидетельствует о том, что ранее часть помещений была проходной.

Фото: UNOPSРеставрация исторического здания лицея имени Николая Аркаса. Фото: UNOPS
Фото: UNOPSРеставрация исторического здания лицея имени Николая Аркаса. Фото: UNOPS

На крыше лицея уже начали монтаж основного купола. Его геометрия и пропорции воссоздаются в соответствии с историческим обликом здания.

Утраченные архитектурные элементы воссоздают с помощью матриц, изготовленных из сохранившихся оригинальных деталей. В частности, капители выполняют в стиле ионического ордера с характерными волютами.

Для восстановления кладки фасада используют ракушняк. Черновые слои выполняют из белого камня, а чистовую фасадную кладку — из ракушняка желтого оттенка, характеристики которого схожи с аутентичным камнем.

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В ходе реставрации фасада также стараются сохранить естественный вид камня. Его очищают вручную, без использования химических веществ и песка. Как отмечают в UNOPS, камни первоначальной кладки имеют неоднородный оттенок из-за природных свойств ракушника.

«Реставрация исторического здания — это всегда работа с неизвестным», — отметили в сообщении.

В настоящее время работы в лицее ведутся одновременно по нескольким направлениям: от конструктивного укрепления и прокладки инженерных сетей до обустройства безопасного пространства, внутренних работ и восстановления поврежденных или утраченных исторических элементов.

Реставрація історичної будівлі ліцею імені Миколи Аркаса. Фото: UNOPSРеставрация исторического здания лицея имени Николая Аркаса. Фото: UNOPS
Реставрація історичної будівлі ліцею імені Миколи Аркаса. Фото: UNOPSРеставрация исторического здания лицея имени Николая Аркаса. Фото: UNOPS

Напомним, что в здании лицея имени Николая Аркаса в прошлом году во время противоаварийных работ на уровне фундамента обнаружили подземный ход. В настоящее время арку планируют укрепить и сохранить ее аутентичный вид, а также использовать в качестве дополнительного прохода к укрытию.

Кроме того, в лицее подрядчик завершил строительство укрытия площадью около 714 квадратных метров.

Читайте также статью «НикВести» «Восстановление лицея Аркаса в Николаеве планируется завершить в 2027 году».

Лицей имени Аркаса во время войны

Историческое здание гимназии имени Николая Аркаса было разрушено 1 ноября 2022 года во время бомбардировки Николаева российскими войсками. В результате обстрела в гимназии обрушилась часть стены, открылось внутреннее пространство школьных кабинетов, была повреждена крыша над фасадом.

Украинские архитекторы представили послу Дании Оле Эгбергу Миккельсену варианты восстановления и реставрации лицея. В свою очередь он заверил, что городские власти сами выберут вариант восстановления. После чего мэр Александр Сенкевич сообщил, что лицей восстановят с сохранением его аутентичного вида.

Работы по восстановлению лицея начались ещё зимой 2025 года. Его восстановление финансирует правительство Дании, а выполнение работ контролирует Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS).

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

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