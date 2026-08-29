Николаевцам одобрили компенсацию почти ₴180 млн за поврежденное жилье в рамках программы «єВідновлення»

В Николаеве одобрили компенсацию в размере почти ₴180 млн за поврежденное жилье в рамках программы «єВідновлення». Фото: архив НикВести

За всё время реализации программы «єВідновлення» в Николаеве подали 5863 заявки на компенсацию за повреждённое имущество. Рассмотрели почти все из них и утвердили компенсацию в размере 179,4 млн гривен.

Об этом сообщили во время пресс-конференции 28 августа, посвященной восстановлению поврежденного во время обстрелов имущества в Николаеве, передает «НикВести».

Как рассказал первый заместитель директора Департамента городского хозяйства (ДГХ) Николаевского горсовета Игорь Набатов, из всех поданных заявок рассмотрели почти 95% — 5568. Одобрено финансирование по 3354 заявкам на сумму 179,45 миллиона гривен.

— Отклонено 2 214 заявок. Как всегда, напомню, что среди отклоненных могут быть фактически те же адреса, которые уже одобрены: возможна ситуация, когда была заявка, она была рассмотрена и отклонена в связи с тем, что имело место повреждение мест общего пользования. Но благодаря либо восстановлению мест общего пользования за счет средств местного бюджета, либо привлечению наших международных партнеров, эта проблема устранена, человек имеет право снова подать заявку и уже попадает в раздел согласованных, — уточнил Игорь Набатов.

Он обратил внимание на проверку заявок на целевое использование полученных средств в рамках программы «єВідновлення». Этим занимается комиссия.

— На данный момент проверено уже 1636 заявок. Заявки, которые необходимо проверить, поступают в систему автоматически. Мы их не отбираем. Сейчас окончательной проверки требуют 173 объекта по всему городу. Администрации районов, по моему мнению, довольно плодотворно занимаются этой работой, поскольку каждый день они, помимо участия в комиссии по обследованию, непосредственно обеспечивают работу комиссии «єВідновлення», кроме того, необходимо в дальнейшем проверять правильность использования средств, полученных заявителями, — сообщил первый заместитель директора ДМГ.

Реализация программы «еВосстановление» в Николаеве. Слайд из презентации ДМГ

Также Игорь Набатов сообщил, что Николаев вместе с Киевом и Харьковом тестирует новую методологию оценки и верификации от профильного министерства. Пока в постановлении Кабмина № 381 есть лишь несколько предложений о верификации и о том, как принимать решения об использовании средств. В частности, на практике иногда требуется продлить сроки использования средств.

— Эта методология предусматривает довольно большое количество кейсов, вариантов принятия решений и даже возможности продления срока верификации, чтобы у людей была возможность всё-таки что-то восстановить. Например, есть сроки использования средств. Речь, как правило, идет о 18 месяцах с момента их поступления на счет. Если человек в течение этих 18 месяцев не использовал средства, приходит комиссия по верификации и фиксирует факт, что работы выполнены, я условно говорю, на 80%, а 20% не выполнены. Теоретически, если исходить из действующей редакции постановления № 381, это будет означать, что заявление не прошло верификацию, то есть фактически речь идет о нецелевом использовании средств. Это нелогично, поскольку целевое использование средств в целом не может быть привязано к 20% невыполнения, — рассказал Игорь Набатов.

Согласно новой методологии комиссия сможет предоставить дополнительные два месяца на выполнение работ, после чего будет указано, что заявка проверена. Как подчеркнул Игорь Набатов, это важно для министерства, поскольку средства выделяют международные партнеры и необходимо правильно отчитываться об эффективности программы. В конечном итоге в постановление либо внесут изменения, либо утвердят новую методологию верификации.

Также на брифинге сообщили, что из-за неоформленных документов на жилье у жителей Николаева возникают проблемы с получением компенсации.

Напомним, правительство выделило ещё 5,14 миллиарда гривен на программу «єВідновлення». Деньги пойдут на компенсации украинцам, чье жилье было уничтожено в результате российских атак. На эти средства более 3600 семей смогут приобрести новое жилье по жилищным сертификатам. Финансирование предоставил Банк развития Совета Европы в рамках проекта HOME.

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