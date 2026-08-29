 Николаевцам одобрили компенсацию почти ₴180 млн за поврежденное жилье в рамках программы «єВідновлення»

  • суббота

    29 августа, 2026

  • 16°
    Ясное небо

    Николаев

  • 29 августа , 2026 суббота

  • Николаев • 16° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Восстановление 7:26, 29 августа, 2026

Николаевцам одобрили компенсацию почти ₴180 млн за поврежденное жилье в рамках программы «єВідновлення»

У Миколаєві погодили майже ₴180 млн компенсації за пошкоджене житло за «єВідновленням». Фото: архів НикВестиВ Николаеве одобрили компенсацию в размере почти ₴180 млн за поврежденное жилье в рамках программы «єВідновлення». Фото: архив НикВести

За всё время реализации программы «єВідновлення» в Николаеве подали 5863 заявки на компенсацию за повреждённое имущество. Рассмотрели почти все из них и утвердили компенсацию в размере 179,4 млн гривен.

Об этом сообщили во время пресс-конференции 28 августа, посвященной восстановлению поврежденного во время обстрелов имущества в Николаеве, передает «НикВести».

Как рассказал первый заместитель директора Департамента городского хозяйства (ДГХ) Николаевского горсовета Игорь Набатов, из всех поданных заявок рассмотрели почти 95% — 5568. Одобрено финансирование по 3354 заявкам на сумму 179,45 миллиона гривен.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

— Отклонено 2 214 заявок. Как всегда, напомню, что среди отклоненных могут быть фактически те же адреса, которые уже одобрены: возможна ситуация, когда была заявка, она была рассмотрена и отклонена в связи с тем, что имело место повреждение мест общего пользования. Но благодаря либо восстановлению мест общего пользования за счет средств местного бюджета, либо привлечению наших международных партнеров, эта проблема устранена, человек имеет право снова подать заявку и уже попадает в раздел согласованных, — уточнил Игорь Набатов.

Он обратил внимание на проверку заявок на целевое использование полученных средств в рамках программы «єВідновлення». Этим занимается комиссия.

— На данный момент проверено уже 1636 заявок. Заявки, которые необходимо проверить, поступают в систему автоматически. Мы их не отбираем. Сейчас окончательной проверки требуют 173 объекта по всему городу. Администрации районов, по моему мнению, довольно плодотворно занимаются этой работой, поскольку каждый день они, помимо участия в комиссии по обследованию, непосредственно обеспечивают работу комиссии «єВідновлення», кроме того, необходимо в дальнейшем проверять правильность использования средств, полученных заявителями, — сообщил первый заместитель директора ДМГ.

Реалізація програми «єВідновлення» у Миколаєві. Слайд з презентації ДМГРеализация программы «еВосстановление» в Николаеве. Слайд из презентации ДМГ

Также Игорь Набатов сообщил, что Николаев вместе с Киевом и Харьковом тестирует новую методологию оценки и верификации от профильного министерства. Пока в постановлении Кабмина № 381 есть лишь несколько предложений о верификации и о том, как принимать решения об использовании средств. В частности, на практике иногда требуется продлить сроки использования средств.

— Эта методология предусматривает довольно большое количество кейсов, вариантов принятия решений и даже возможности продления срока верификации, чтобы у людей была возможность всё-таки что-то восстановить. Например, есть сроки использования средств. Речь, как правило, идет о 18 месяцах с момента их поступления на счет. Если человек в течение этих 18 месяцев не использовал средства, приходит комиссия по верификации и фиксирует факт, что работы выполнены, я условно говорю, на 80%, а 20% не выполнены. Теоретически, если исходить из действующей редакции постановления № 381, это будет означать, что заявление не прошло верификацию, то есть фактически речь идет о нецелевом использовании средств. Это нелогично, поскольку целевое использование средств в целом не может быть привязано к 20% невыполнения, — рассказал Игорь Набатов.

Согласно новой методологии комиссия сможет предоставить дополнительные два месяца на выполнение работ, после чего будет указано, что заявка проверена. Как подчеркнул Игорь Набатов, это важно для министерства, поскольку средства выделяют международные партнеры и необходимо правильно отчитываться об эффективности программы. В конечном итоге в постановление либо внесут изменения, либо утвердят новую методологию верификации.

Также на брифинге сообщили, что из-за неоформленных документов на жилье у жителей Николаева возникают проблемы с получением компенсации.

Напомним, правительство выделило ещё 5,14 миллиарда гривен на программу «єВідновлення». Деньги пойдут на компенсации украинцам, чье жилье было уничтожено в результате российских атак. На эти средства более 3600 семей смогут приобрести новое жилье по жилищным сертификатам. Финансирование предоставил Банк развития Совета Европы в рамках проекта HOME.

Читайте также статью «НикВести»:«Как в Николаеве работает программа «єВідновлення» и покрывают ли компенсации потребности людей».

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
Реклама
Читайте также:
новости
«К любым заявлениям отношусь спокойно. Все должны работать на результат», — глава ОВА Решетилов о призывах советника Сенкевича

Алиса Меликадамян
новости
«Руководить областью — это не возложение цветов», — Сенкевич не согласен с высказыванием своего советника касательно главы ОВА

Алиса Меликадамян
новости
В Николаеве в ближайшие дни будут подписаны первые договоры на проектирование восстановления домов за счет средств Всемирного банка

Алена Коханчук
новости
В Департаменте ЖКХ пока не знают, во сколько обойдётся Николаеву подведение коммуникаций к модульным домам

Юлия Лукьяненко
новости
Зерна стало больше, молока — меньше: что происходит в сельском хозяйстве Николаевской области

Светлана Иванченко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Под вечер россияне ударили по энергетике Николаева «Бандеролями»

В Николаеве в ближайшие дни будут подписаны первые договоры на проектирование восстановления домов за счет средств Всемирного банка

10 часов назад

В мэрии не знают, когда доноры начнут демонтаж отеля «Николаев» и разрушенных домов

Алина Квитко

Главное сегодня