 Николаевский боец смешанных единоборств стал призером чемпионата мира по ММА

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Главная Новости Спорт 15:56, 25 августа, 2026

Николаевский боец смешанных единоборств стал призером чемпионата мира по ММА

Миколаївський єдиноборець став призером Чемпіонату світу з ММА. Фото: ГО Миколаївська ОО ФСТНиколаевский боец стал призером чемпионата мира по ММА. Фото: ОО «Николаевская ОО ФСТ»

Николаевский «динамовец», спортсмен ДЮСШ по единоборствам Кирилл Сорочан стал призером Чемпионата мира по смешанным единоборствам ММА среди юношей и юниоров.

Как сообщили в Николаевской областной организации ФСТ «Динамо» Украины, соревнования проходили в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Абу-Даби с 16 по 23 августа.

По итогам турнира николаевский спортсмен занял 3-е место.

Ранее сообщалось, что ветеран войны, военнослужащий Национальной гвардии Украины, житель Николаева Дмитрий Сабин завоевал 4 награды на IV этапе Кубка Украины по богатырскому многоборью среди ветеранов и ветеранш.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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