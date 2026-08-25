Николаевский боец смешанных единоборств стал призером чемпионата мира по ММА

Николаевский боец стал призером чемпионата мира по ММА. Фото: ОО «Николаевская ОО ФСТ»

Николаевский «динамовец», спортсмен ДЮСШ по единоборствам Кирилл Сорочан стал призером Чемпионата мира по смешанным единоборствам ММА среди юношей и юниоров.

Как сообщили в Николаевской областной организации ФСТ «Динамо» Украины, соревнования проходили в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Абу-Даби с 16 по 23 августа.

По итогам турнира николаевский спортсмен занял 3-е место.

Ранее сообщалось, что ветеран войны, военнослужащий Национальной гвардии Украины, житель Николаева Дмитрий Сабин завоевал 4 награды на IV этапе Кубка Украины по богатырскому многоборью среди ветеранов и ветеранш.