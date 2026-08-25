 Боксер из Николаевской области стал бронзовым призером чемпионата Европы U-19

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Главная Новости Спорт 22:23, 25 августа, 2026

Боксер из Николаевской области стал бронзовым призером чемпионата Европы U-19

Боксер з Миколаївщини став бронзовим призером чемпіонату Європи U-19. Фото: Миколаївська ОДАБоксер из Николаевской области стал бронзовым призером чемпионата Европы U-19. Фото: Николаевская ОГА

Николаевский спортсмен Назар Ключко занял 3-е место на чемпионате Европы по боксу среди молодежи до 19 лет. Соревнования проходили в сербском городе Лозница с 13 по 22 августа.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

Отмечается, что Украину на континентальном первенстве представляли 19 спортсменов — 9 девушек и 10 юношей.

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Назар Ключко, представлявший Николаевскую область, соревновался в весовой категории до 65 килограммов и завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы.

На пути к медали Назар Ключко провел четыре поединка, в трех из которых одержал победы над спортсменами из Испании, Германии и Грузии.

«В полуфинале николаевский боксер уступил спортсмену из Беларуси и завершил выступление на континентальном первенстве с бронзовой медалью», — говорится в сообщении.

В целом, по итогам соревнований молодежная сборная Украины завоевала шесть медалей: одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые.

Боксер з Миколаївщини став бронзовим призером чемпіонату Європи U-19. Фото: Миколаївська ОДАБоксер из Николаевской области стал бронзовым призером чемпионата Европы U-19. Фото: Николаевская ОГА
Боксер з Миколаївщини став бронзовим призером чемпіонату Європи U-19. Фото: Миколаївська ОДАБоксер из Николаевской области стал бронзовым призером чемпионата Европы U-19. Фото: Николаевская ОГА
Боксер з Миколаївщини став бронзовим призером чемпіонату Європи U-19. Фото: Миколаївська ОДАБоксер из Николаевской области стал бронзовым призером чемпионата Европы U-19. Фото: Николаевская ОГА

Напомним, что трое воспитанников николаевской СДЮСШОР №6 стали бронзовыми призерами чемпионата Украины по боксу среди юниоров и юниорок. Соревнования проходили в Ужгороде с 17 по 26 июля.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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