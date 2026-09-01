Николаевские легкоатлетки завоевали две награды на международных соревнованиях в Чехии
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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Юные николаевские спортсменки стали призерами Европейских детских игр по легкой атлетике среди юношей и девушек 2011–2015 годов рождения.
Об этом сообщил директор МСДЮСШОР по легкой атлетике Виталий Коржов.
Отмечается, что соревнования проходили в чешском городе Брно с 27 по 30 августа.
По итогам турнира воспитанницы МСДЮСШОР по легкой атлетике завоевали две награды:
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Анна Обухова в составе женской сборной Украины завоевала золотую медаль в эстафете 4×60 метров;
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Олеся Кшебит завоевала серебряную медаль в индивидуальном забеге на 800 метров.
Спортсменок готовили тренеры Иван Гриник, Алла Ковпак и Марина Чумаченко.
Напомним, что сборная Николаевской области заняла третье место на командном чемпионате Украины по легкой атлетике в эстафетном беге, который состоялся в Житомире 19 августа.
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