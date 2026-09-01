 Николаевские легкоатлетки завоевали две награды на международных соревнованиях в Чехии

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Главная Новости Спорт 0:43, 01 сентября, 2026

Николаевские легкоатлетки завоевали две награды на международных соревнованиях в Чехии

Легкоатлетки з Миколаєва вибороли дві медалі на міжнародних змаганнях у Чехії. Фото: Віталій КоржовЛегкоатлетки из Николаева завоевали две медали на международных соревнованиях в Чехии. Фото: Виталий Коржов

Юные николаевские спортсменки стали призерами Европейских детских игр по легкой атлетике среди юношей и девушек 2011–2015 годов рождения.

Об этом сообщил директор МСДЮСШОР по легкой атлетике Виталий Коржов.

Отмечается, что соревнования проходили в чешском городе Брно с 27 по 30 августа.

По итогам турнира воспитанницы МСДЮСШОР по легкой атлетике завоевали две награды:

  • Анна Обухова в составе женской сборной Украины завоевала золотую медаль в эстафете 4×60 метров;

  • Олеся Кшебит завоевала серебряную медаль в индивидуальном забеге на 800 метров.

Спортсменок готовили тренеры Иван Гриник, Алла Ковпак и Марина Чумаченко.

Легкоатлетки з Миколаєва вибороли дві медалі на міжнародних змаганнях у Чехії. Фото: Віталій КоржовЛегкоатлетки из Николаева завоевали две медали на международных соревнованиях в Чехии. Фото: Виталий Коржов
Легкоатлетки з Миколаєва вибороли дві медалі на міжнародних змаганнях у Чехії. Фото: Віталій КоржовЛегкоатлетки из Николаева завоевали две медали на международных соревнованиях в Чехии. Фото: Виталий Коржов
Легкоатлетки з Миколаєва вибороли дві медалі на міжнародних змаганнях у Чехії. Фото: Віталій КоржовЛегкоатлетки из Николаева завоевали две медали на международных соревнованиях в Чехии. Фото: Виталий Коржов

Напомним, что сборная Николаевской области заняла третье место на командном чемпионате Украины по легкой атлетике в эстафетном беге, который состоялся в Житомире 19 августа.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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