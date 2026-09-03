Спортсмены Николаевской области стали призерами Кубка мира по фехтованию на инвалидных колясках
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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Николаевские фехтовальщики стали призерами Кубка мира по фехтованию на инвалидных колясках, который проходил с 29 августа по 2 сентября в тайском городе Чонбури.
Как сообщили в Николаевской ОВА, в соревнованиях приняли участие спортсмены из 29 стран мира.
В состав украинской сборной на международном первенстве вошли 10 спортсменов. Четверо из них представляют Николаевский региональный центр «Инваспорт» — Дмитрий Серёженко, Олег Науменко, Алексей Закусилов и Татьяна Позняк.
По итогам соревнований представители Николаевской области завоевали награды в индивидуальных и командных соревнованиях:
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Олег Науменко завоевал серебро в фехтовании на шпаге;
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в командном турнире по фехтованию на рапирах серебряные медали завоевали Дмитрий Серёженко, Олег Науменко и Алексей Закусилов.
Напомним, что николаевская фехтовальщица Алина Полозюк получила звание лучшей спортсменки месяца в июле.
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