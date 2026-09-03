 Спортсмены Николаевской области стали призерами Кубка мира по фехтованию на инвалидных колясках

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Главная Новости Спорт 19:02, 03 сентября, 2026

Спортсмены Николаевской области стали призерами Кубка мира по фехтованию на инвалидных колясках

Миколаївські спортсмени стали призерами Кубка світу з фехтування на візках. Фото: Миколаївська ОВАНиколаевские спортсмены стали призерами Кубка мира по фехтованию на инвалидных колясках. Фото: Николаевская ОГА

Николаевские фехтовальщики стали призерами Кубка мира по фехтованию на инвалидных колясках, который проходил с 29 августа по 2 сентября в тайском городе Чонбури.

Как сообщили в Николаевской ОВА, в соревнованиях приняли участие спортсмены из 29 стран мира.

В состав украинской сборной на международном первенстве вошли 10 спортсменов. Четверо из них представляют Николаевский региональный центр «Инваспорт» — Дмитрий Серёженко, Олег Науменко, Алексей Закусилов и Татьяна Позняк.

По итогам соревнований представители Николаевской области завоевали награды в индивидуальных и командных соревнованиях:

  • Олег Науменко завоевал серебро в фехтовании на шпаге;

  • в командном турнире по фехтованию на рапирах серебряные медали завоевали Дмитрий Серёженко, Олег Науменко и Алексей Закусилов.

Миколаївські спортсмени стали призерами Кубка світу з фехтування на візках. Фото: Миколаївська ОВАНиколаевские спортсмены стали призерами Кубка мира по фехтованию на инвалидных колясках. Фото: Николаевская ОГА
Миколаївські спортсмени стали призерами Кубка світу з фехтування на візках. Фото: Миколаївська ОВАНиколаевские спортсмены стали призерами Кубка мира по фехтованию на инвалидных колясках. Фото: Николаевская ОГА
Миколаївські спортсмени стали призерами Кубка світу з фехтування на візках. Фото: Миколаївська ОВАНиколаевские спортсмены стали призерами Кубка мира по фехтованию на инвалидных колясках. Фото: Николаевская ОГА
Миколаївські спортсмени стали призерами Кубка світу з фехтування на візках. Фото: Миколаївська ОВАНиколаевские спортсмены стали призерами Кубка мира по фехтованию на инвалидных колясках. Фото: Николаевская ОГА

Напомним, что николаевская фехтовальщица Алина Полозюк получила звание лучшей спортсменки месяца в июле.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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