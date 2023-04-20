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Миколаївська область входить до трійки областей, в яких зафіксований найвищий рівень інфляції з початку 2023 року.
Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані Державної служби статистики.
У середньому по країні з грудня 2022 року по березень 2023 споживчі ціни виросли на 3%. Найбільше здрожчання товарів і послуг станом на березень зафіксоване у Закарпатській (3,8%), Одеській (3,6%) та Миколаївській областях (3,4%).
Також у лідерах столиця України, Київ, з показником 4%. При цьому в цілому по Київській області інфляція склала 102,4%.
Раніше повідомлялося, що інфляція на споживчому ринку Миколаївської області у березні поточного року порівняно з лютим становила 1,9%, з початку року — 3,4%.
Також повідомлялося, що ринок праці в Україні цього року гостро відчуватиме наслідки війни, але повільно відновлюватиметься до 2025 року.
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Миколаївська область входить до трійки областей, в яких зафіксований найвищий рівень інфляції з початку 2023 року.
Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані Державної служби статистики.
У середньому по країні з грудня 2022 року по березень 2023 споживчі ціни виросли на 3%. Найбільше здрожчання товарів і послуг станом на березень зафіксоване у Закарпатській (3,8%), Одеській (3,6%) та Миколаївській областях (3,4%).
Також у лідерах столиця України, Київ, з показником 4%. При цьому в цілому по Київській області інфляція склала 102,4%.
Раніше повідомлялося, що інфляція на споживчому ринку Миколаївської області у березні поточного року порівняно з лютим становила 1,9%, з початку року — 3,4%.
Також повідомлялося, що ринок праці в Україні цього року гостро відчуватиме наслідки війни, але повільно відновлюватиметься до 2025 року.