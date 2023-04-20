Миколаївська область входить до трійки областей, в яких зафіксований найвищий рівень інфляції з початку 2023 року.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані Державної служби статистики.

У середньому по країні з грудня 2022 року по березень 2023 споживчі ціни виросли на 3%. Найбільше здрожчання товарів і послуг станом на березень зафіксоване у Закарпатській (3,8%), Одеській (3,6%) та Миколаївській областях (3,4%).

Також у лідерах столиця України, Київ, з показником 4%. При цьому в цілому по Київській області інфляція склала 102,4%.

Раніше повідомлялося, що інфляція на споживчому ринку Миколаївської області у березні поточного року порівняно з лютим становила 1,9%, з початку року — 3,4%.