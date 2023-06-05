Комунальний заклад «Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів» Миколаївської облради оголосив тендер на закупівлю 19 шкільних автобусів.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Орієнтовна вартість закупівлі — 61 мільйон 100 тисяч гривень. Всього планують придбати 19 автобусів, один з яких має бути обладнаний двома місцями для школярів з обмеженою здатністю до пересування. Таким чином ціна за одиницю транспорту може становити до 3,2 мільйона гривень.

18 звичайних автобусів переможець повинен буде поставити до кінця літа. Автобус зі спецмісцями — до кінця поточного року.

Автобуси мають бути на дизелі, жовтого кольору, екологічного класу від EURO 5, постачальник повинен надати гарантію на 2 роки або 100 тисяч кілометрів. У автобусах, обладнаних місцями для візків, повинно бути ще 17 звичайних місць для школярів та два — для супроводжуючих осіб і членів екіпажу. У звичайних автобусах передбачено 26 місць для школярів і від двох — для супроводжуючих і членів екіпажу.

Нагадаємо, на початку року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що для того, щоб перевести процес навчання у Миколаєві в офлайн-формат, необхідно забезпечити місто шкільними автобусами, оскільки частина закладів була зруйнована росіянами. Він відзначив, що наразі Миколаєву взагалі не вистачає громадського транспорту, оскільки його частина була передана військовим, частина — знищена чи пошкоджена обстрілами.