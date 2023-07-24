Фото: міст «Казанка – Снігурівка – P-47»

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області планує витратити ще майже 103 мільйони гривень на капітальний ремонт мосту по регіональній автотрасі Р81 «Казанка — Снігурівка — Р47». До цього на ремонт вже було виділено 186,8 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи РroZorro.

30 грудні 2022 року Служба автодоріг Миколаївської області без конкурсу уклала договір на 186,8 мільйонів гривень з компанією «Укртрансміст» на капітальний ремонт цього мосту. Закупівля була проведена без залучення електронної системи і без оприлюднення тексту договору, терміну гарантії та кошторису робіт.

Підрядник – ТОВ «Укртрансміст» — має до 20 грудня 2023 року виконати капітальний ремонт мосту на 103+696 кілометрах автомобільної дороги загального користування державного значення Р-81 Казанка — Снігурівка — Р-47 з підходами.

У травні цього року було також замовлено на 66,2 тисячі гривень коригування проектної документації на капітальний ремонт мосту, а саме йшлося про додаткові роботи на 62+782 кілометрах. Закупівля була проведена без залучення електронної системи і без оприлюднення тексту договору.

В останньому тендері на 102 мільйони 906 тисяч 843 гривні йдеться про те, що підрядник має відремонтувати 54.878 метри автомобільної дороги Р-81в районі мосту.

В технічній документації вказано, що спочатку розберуть бортові камені на бетонній основі та демонтують дорожнє покриття. Також передбачено ліквідацію тимчасового об’їзду.

Після цього підготують ділянку із залізобетонними конструкціями та покладуть мостове полотно. Також планують улаштувати під’їзні шляхи до мосту. Передбачено водовідвід, дорожня розмітка та зовнішнє освітлення. Всі роботи мають бути виконані до 30 квітня 2024 року.

Наразі учасники тендеру готують свої пропозиції. Переможця оберуть на аукціоні 2 серпня.

Нагадаємо, що Снігурівка була під окупацією росіян. Місто було звільнено від окупантів 10 листопада минулого року, відтоді поступово відбувається відновлення інфраструктури, зокрема зруйнованих під час бойових дій мостів.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році планують капітально відремонтувати два мости біля деокупованої Снігурівки на Миколаївщині. Вартість робіт складає 300 мільйонів 792 тисячі 500 гривень.