Президент України Володимир Зеленський на прикладі відносин Миколаєва та Данії пояснив концепцію децентралізованої відбудови країни.

В інтерв’ю з Наталією Мосейчук він розповів, що метою такої концепції є невтручання держави у відносини між регіонами та країнами, що беруть над ними патронат.

— Я навіть не знаю, що там відбувається, тому що гроші не йдуть у бюджет держави, а йдуть на пряму. Данія сама спілкується з Миколаєвом. Я попросив її відкрити представництво, вони щось відкрили, якийсь офіс. І я дуже радий, що є прямі стосунки, це і є децентралізація відбудови держави, — сказав Володимир Зеленський.

Президент вважає, що це найшвидший шлях до відновлення країни, і наголошує, що сприятиме подальшому встановленню таких відносин між регіонами України та міжнародними партнерами.

— Таких проектів буде все більше і більше, а які там суми я навіть не знаю, — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Данія оголосила, що направить 615 млн крон ($90 млн) на реконструкцію України. Ці фінанси підуть «на відновлення шкіл, лікарень та поліклінік, бомбосховищ, водо-, тепло- та енергопостачання, а також на підтримку населення».

Як повідомлялося, ще наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

Пізніше міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив про започаткування нової програми відновлення України у 2023 році.