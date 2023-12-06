Миколаївським рятувальникам планують придбати пожежну спецтехніку, на яку витратять 65, 7 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Тендером передбачено закупівлю одного автопідіймача з висотою підйому 42-47 метрів.

Техніку буде доставлено рятувальникам другого державному пожежно-рятувальному загону Головного управління ДСНС у Миколаївській області

У тендерній документації зазначено, що автопідіймач має бути типу Volvo FL (FE), Iveco FF, МAN TGM, Scania P, Mercedes-Benz Atego (Axor), DAF CF, Renault D або еквівалент.

Крім того техніка має бути укомплектована зокрема трьома пожежними шоломами SICOR VFR-EVO, чотирма комплектами сигнальних ліхтарів EUROBLITZ та рятувальними ношами.

Гарантія автопідіймача має складати не менше року після поставки. Підрядник має надати техніку рятувальникам до 28 грудня цього року.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін видав розпорядження про передачу пожежних автомобілів двом територіальним громадам Миколаївщини.

Раніше, у червні цього року, на Миколаївщині рятувальникам придбали три одиниці нової техніки за 99,7 мільйонів гривень. З цих коштів другому державному пожежно-рятувальному загону Головного управління ДСНС у Миколаївській області закупили ще один автопідіймач пожежний з висотою підйому 42-47 метри.

У травні у Головному управлінні ДСНС в Миколаївській області оголосили тендер на закупівлю трьох піротехнічних машин на загальну суму у 52,5 мільйона гривень.