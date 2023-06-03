На Миколаївщині рятувальникам придбають три одиниці нової техніки за 99,7 млн грн.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Другому державному пожежно-рятувальному загону Головного управління ДСНС у Миколаївській області придбають автопідіймач пожежний з висотою підйому 42-47 метри за 65 мільйонів 833 тисячі гривень. Аукціон стартує 21 червня.

Для Пятого державного пожежно-рятувального загону придбають автоцистерну пожежну ємністю до 5 тон за 19 мільйонів 860 тисяч гривень та Спеціальну аварійно-рятувальну машину середнього типу САРМ-С, колісна формула 4Х. Вартість другого автомобіля - 14 мільйонів 100 тисяч гривень. Аукціон стартує 14 червня.

Нагадаємо, що у Головному управлінні ДСНС в Миколаївській області оголосили тендер на закупівлю трьох піротехнічних машин на загальну суму у 52,5 мільйона гривень.