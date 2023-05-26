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У Головному управлінні ДСНС в Миколаївській області оголосили тендер на закупівлю трьох піротехнічних машин на загальну суму у 52,5 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Закупівлю проводить аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС Миколаївщини. За першим тендером хочуть придбати спеціальну піротехнічну машину важкого типу (ПМ-В) за 25,3 мільйони.

Така техніка має досить широкий функціонал. Зокрема, у технічних характеристиках предмету закупівлі вказано, що машина може підіймати залізобетонні, сталеві конструкції, інші вантажі за допомогою пневматичного та гідравлічного інструменту, перерізати металеві прути, переміщувати та деформувати конструкції, розширювати отвори у завалах, освітлювати місця роботи, завантажувати та розвантажувати вибухонебезпечні предмети та перевозити їх.

Крім того, машина має протимінний захист, обладнана броньованою кабіною та захисною стінкою, аби захистити рятувальників у разі підриву.

Також оголошено тендер на придбання двох оперативно-піротехнічних машин на загальну суму у 27,2 мільйона гривень.

Вказано, що вони також повинні мати броньований кузов зі сталі військового класу.

Нагадаємо, на деокупованих частинах Миколаївської області уповільнився темп розмінування через часті підриви місцевих та піротехніків. Нещасні випадки трапляються через дуже високу щільність мінування.

Загалом на Миколаївщині через мінування території обстеження потребують 288 тисяч гектарів. До кінця цього року планують очистити 88 тисяч гектарів.