В Держекоінспекції Південно-Західного регіону повідомили, що сума екологічних збитків, завданих будівельними роботами на Флотському бульварі, склала понад 2 мільйони гривень.

Про це у коментарі «НикВести» повідомила начальниця відділу держнагляду та контролю природно-заповідного фонду Миколаївської області Інна Криво.

Як відомо, директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що будівельні роботи на Флотському бульварі не потребують проєкту. Він також пояснив, що їх розпочали «щоб наші бійці безкоштовно проходили там реабілітацію».

В Держекоінспекції заявили, що ця інформація не відповідає дійсності й комунальне підприємство мало розробити відповідний проєкт та узгодити його з Миколаївською ОВА.

— Флотський бульвар окрім того, що є обʼєктом благоустрою, ще також є обʼєктом природно-заповідного фонду місцевого значення. Утримання та реконструкція таких парків проводиться за проєктом, що розробляється спеціалізованими установами і затверджується органами, під порядкуванням яких перебувають ці парки, за погодженням ОВА, – повідомила Інна Криво.

За її словами, сума збитків природі склала понад 2 мільйони гривень.

— Під час рейду ми зафіксували розміщення будівельних матеріалів, зняття верхнього шару грунту, спиляні дерева. Зі слів працівників, на цій ділянці здійснюється будівництво спортивного майданчику. Ці роботи не відносяться ні до утримання, ні до ремонту об'єкта благоустрою відповідно до Порядку проведення ремонту та благоустрою населених пунктів. Ми розрахували шкоду внаслідок спилу дерев, зняття шару грунту, розміщення будматеріалів. Загальна сума – понад 2 мільйона гривень, – додала Інна Криво.

Нагадаємо, наразі поліція відкрила кримінальне провадження на КП «Миколаївські парки» за самовільне будівництво на Флотському бульварі. Всю техніку буде вилучено та евакуйовано на штрафмайданчик.

Водночас Державна екологічна інспекція просить КП «Миколаївські парки» повернути шар родючого грунту, який зняли для встановлення спортмайданчику на Флотському бульварі.