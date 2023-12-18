Команда телеканалу МАРТ, фото з соцмереж

Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «МАРТ» Миколаївської ради звернулось з листом до міського голови Олександра Сєнкевича, у якому просить при прийнятті змін до цільової програми розвитку інформмаційно-комунікативної сфери взяти до уваги розрахунки підприємства для фінансування з міського бюджету у 2024 році. А саме, передбачити на фінансування телеканалу 12,7 мільйонів гривень в бюджеті міста.

Про це йде мова у листі директора КП Віталія Мехеди на ім’я Олександра Сєнкевича, який передали на розгляд депутатів міськради. Копія документу є у розпорядженні редакції «НикВести».

Підприємство робило розрахунки з врахуванням можливого прийняття депутами рішення про реформування «МАРТу» з комунального підприємства (КП) в комунальне некомерційне підприємство (КНП). Прийняття такого рішення, а також внесення змін до статуту підприємства змінить формат роботи телеканалу таким чином, що його співробітники будуть утримуватись за рахунок бюджету Миколаєва. Наразі телеканал сам має заробляти кошти на своє утримання, але при цьому міська рада регулярно допомагає фінансово підприємству внесками у статутний капітал. У період з липня 2020 року по листопад 2023 року Миколаївська міська рада збільшила статутний капітал «МАРТу» на загальну суму 5,7 мільйона гривень.

Загалом підприємтво просить профінансувати діяльність телеканалу на суму 12,7 мільйона гривень за цільоввим напрямком «Забезпечення діяльності місцевих публічних аудіовізуальних медіа відповідлно до вимог Закону України «Про медіа».

На заробітну плату підприємство просить 8,3 мільйони гривень на 2024 рік. З них 1,5 мільйони гривень - нарахування ЄСВ на фонд заробітної плати. 5,3 мільйони гривень - посадовий оклад працівників підприємства. 407 тисяч гривень - премія директора. Також передбачені лікарняні, відпускні та гонорари за участь у створенні телепрограм.

На оплату електронних сервісів та послуг (хостинг, радіочастотний моніторинг, заправка картриджів, оренда автомобіля, створення телепрграм, ремонт та обслуговування обладнання - 1,1 мільйон гривень.

Видатки на відрядження - 24,5 тисяч гривень.

Комунальні платежі (водопостачання та водовідведення, електроенергія, теплопостачання) загалом 236,4 тисячі гривень.

Придбання паперу, кулера для води, господарських товарів, побутової хімії, питної поди - 28,6 тисяч гривень.

Ще 3 мільйони гривень підприємство просить на оновлення обладнання. «МАРТ» планує у 2024 року придбати:

Комплект звукового обладнання для телевізійної студії за 450 тисяч гривень;

Комплект світлового обладнання для телевізійної студії за 730 тисяч гривень;

Комплект сценічного обладнання для телевізійного павільйону за 360 тисяч гривень;

Комплект телевізійного та комп’ютерного обладнання для студійно-апаратного комплексу за 1 мільйон 460 тисяч гривень.

Зазначимо, що усі ці пропозиції були враховані та включені до проекту внесення змін до цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва, яку пропонують до затвердження депутатами міськради на сесії 25 грудня.

Нагадаємо, що у листопаді телеканал «МАРТ» придбав за 1,5 мільйона гривень світлодіодний LED-екран розміром 5 на 3 метри.

За даними пошуково-аналітичної системи 007.org.ua, з початку 2023 року телеканал «МАРТ» отримав з бюджету Миколаєва та Миколаївської області, а також державного бюджету 5,5 мільйонів гривень за договорами на виготовлення сюжетів та розміщення інформації. Найбільше діяльність телеканалу профінансував Виконком Миколаївської міської ради, виділивши йому загалом 3,5 мільйони гривень.

Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Телерадіокомпанія «МАРТ» привітало та похвалило мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, якого на саміті у Дубаї обрали до правління міжнародного руху мерів за боротьбу з кліматичними змінами.