Депутатам міської ради пропонують створити три дочірні підприємства для ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

З цією пропозицією під час бюджетної комісії 19 грудня виступив директор підприємства Микола Логвінов, пишуть «НикВести».

Перше дочірнє підприємство «Миколаїв Енергосервіс Біо» займатиметься утриманням модульних котелень, повідомив він.

— Ми просимо створити три дочірні підприємства при «Миколаївоблтеплоенерго», в яких будуть три різні види діяльності. Перше — «Миколаїв Енергосервіс Біо». Це пов'язано з тим, що на підприємство вже передано 13 модульних котелень, додатково буде надано ще шість подібних установок. Програмою NEFCO передбачено ще 8 мільйонів євро грантових коштів на будівництво котелень на біопаливі. Тому є доцільним вивести цей вид діяльності в окреме дочірнє підприємство, — сказав Микола Логвінов.

Друге підприємство — «Миколаївенергоресурс», яке займатиметься виробленням власної електричної енергії, сказав директор облтеплоенерго.

— Ми зараз встановлюємо на підприємстві когераційні установки і будемо виробляти власну електричну енергію. Цей захід є у звіті данської компанії «КОВІ» й тому є доцільним отримати ліцензії для того, щоб виходити на енергоринок та реалізовувати надлишки електричної енергії, — повідомив Микола Логвінов.

Третє підприємство — «Миколаїваквасервіс», що займатиметься утриманням систем осмосу, які на сьогодні є на балансі облтеплоенерго.

— Усі ці три підприємства не передбачають збільшення штатного розпису чи збільшення фінансування. Це зміна структури підприємства для більш ефективного керування ним. Це ваше рішення: хочете приймати його, хочете не приймайте. Я вважаю, що воно є ефективним з точки зору економіки і управління, — пояснив Микола Логвінов.

Раніше в «Миколаївоблтеплоенерго» заявили, що на підготовку до наступного опалювального сезону 2024-2025 необхідно 300 мільйонів гривень. Кошти будуть просити виділити з бюджету Миколаєва.

Нагадаємо, що станом на лютий 2023 року держава була винна «Миколаївоблтеплоенерго» ₴240 млн за різницю у тарифах.

У липні 2023 року Миколаївські теплопостачальні підприємства були вимушені звернутись до Кабінету міністрів через необхідність у виділенні понад 500 мільйонів гривень для погашення заборгованості між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом.

Також повідомлялося, що миколаївці станом на кінець червня заборгували «Миколаївоблтеплоенерго» понад 261 мільйон гривень. З них понад 88 мільйонів — борг минулого опалювального періоду, решта 172 мільйони гривень — заборгованість минулих років.