Миколаївці станом на кінець червня заборгували «Миколаївоблтеплоенерго» понад 261 мільйон гривень.

Як повідомили у пресслужбі КП, понад 88 мільйонів – борг минулого опалювального періоду, решта 172 мільйони гривень – заборгованість минулих років.

На підприємстві додали, що зараз тривають роботи із заміни трубопроводів опалення, на яких під час проведення гідравлічних випробуваннях було виявлено пошкодження.

— Ми завжди лояльно ставимося до наших споживачів, тож у випадку відсутності можливості сплатити одразу всю суму боргу – пропонуємо заключити договір реструктуризації. У будь-якому випадку ми вдячні містянам за посильні розрахнки, — розповіли на підприємстві.

Раніше повідомлялося, що миколаївці станом на березень заборгували за тепло понад 365 мільйонів гривень.