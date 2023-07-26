Миколаївські теплопостачальні підприємства вимушені звернутись до Кабінету міністрів через необхідність у виділенні понад 500 мільйонів гривень для погашення заборгованості між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом.

Про це йшла мова у вівторок, 25 липня, під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства, пишуть «НикВести».

Так на депутатську комісію був винесений проект рішення «Про звернення депутатів Миколаївської міської ради VIII скликання до Кабінету Міністрів України щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах».

Перший заступник начальника Департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов повідомив, що миколаївським теплопостачальним підприємствам необхідно 544 мільйони 729 тисяч гривень, аби повністю компенсувати різницю в тарифах.

— Це рішення яке приймається по всій Україні на рівні міських рад аби забезпечити виділення з державного бюджету коштів, що передбачені для погашення тарифів. На сьогодні заборгованість «Миколаївоблтеплоенерго» складає 268 мільйонів 205 тисяч 600 гривень та ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» 276 мільйонів 523 тисяч 400 гривень, – розповів він.

Комісія підтримала проект звернення до Кабміну щодо виділення державної субвенції на компенсацію різниці у тарифах для «Миколаївоблтеплоенерго» та ПАТ «Миколаївська ТЕЦ».