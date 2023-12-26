Жителям Миколаївської області, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської агресії, виплатили 140 мільйонів гривень в рамках програми «єВідновлення».

Про це на пресконференції розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, компенсацію отримали 1909 жителів області з загальної кількості 5042 заявників.

— Ще затверджено 228 мільйонів гривень для 2633 заявників. В обробці ще понад 2 тисячі осіб, — сказав Віталій Кім.

Крім того, жителям, які повністю втратили житло виплатити 167 мільйонів гривень на покупку нового майна. Таку допомогу отримало 137 осіб з 618 заявників.

Нагадаємо, за вересень 2023 року миколаївцям нарахували майже ₴1 млн компенсацій за програмою «єВідновлення».

Як відомо, Миколаївщина — у пʼятірці областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновлення» подали найбільше. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

Наразі в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновлення».

Станом на кінець жовтня кількість заяв на отримання компенсацій за пошкоджене майно в рамках програми «єВідновлення» становить 1791. З 917 відпрацьованих 44% отримали відмову.