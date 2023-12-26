Жителям Миколаївської області, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської агресії, виплатили 140 мільйонів гривень в рамках програми «єВідновлення».
Про це на пресконференції розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його словами, компенсацію отримали 1909 жителів області з загальної кількості 5042 заявників.
— Ще затверджено 228 мільйонів гривень для 2633 заявників. В обробці ще понад 2 тисячі осіб, — сказав Віталій Кім.
Крім того, жителям, які повністю втратили житло виплатити 167 мільйонів гривень на покупку нового майна. Таку допомогу отримало 137 осіб з 618 заявників.
Нагадаємо, за вересень 2023 року миколаївцям нарахували майже ₴1 млн компенсацій за програмою «єВідновлення».
Як відомо, Миколаївщина — у пʼятірці областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновлення» подали найбільше. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».
Наразі в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновлення».
Станом на кінець жовтня кількість заяв на отримання компенсацій за пошкоджене майно в рамках програми «єВідновлення» становить 1791. З 917 відпрацьованих 44% отримали відмову.
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Жителям Миколаївської області, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської агресії, виплатили 140 мільйонів гривень в рамках програми «єВідновлення».
Про це на пресконференції розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його словами, компенсацію отримали 1909 жителів області з загальної кількості 5042 заявників.
— Ще затверджено 228 мільйонів гривень для 2633 заявників. В обробці ще понад 2 тисячі осіб, — сказав Віталій Кім.
Крім того, жителям, які повністю втратили житло виплатити 167 мільйонів гривень на покупку нового майна. Таку допомогу отримало 137 осіб з 618 заявників.
Нагадаємо, за вересень 2023 року миколаївцям нарахували майже ₴1 млн компенсацій за програмою «єВідновлення».
Як відомо, Миколаївщина — у пʼятірці областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновлення» подали найбільше. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».
Наразі в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновлення».
Станом на кінець жовтня кількість заяв на отримання компенсацій за пошкоджене майно в рамках програми «єВідновлення» становить 1791. З 917 відпрацьованих 44% отримали відмову.
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
|
Про роботу Бюро економічної безпекиДенис Жело
|
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|