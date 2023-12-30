У Первомайській міській раді депутати вирішити запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста.

У п’ятницю, 29 грудня, депутати зібралися на засідання позачергової сесії. Із 38 депутатів міської ради взяли участь в засіданні 28 депутатів.

Серед депутатського корпусу тривали майже двохгодинні дискусії. Перед депутатами виступали юристи, які пояснювали, що по прийнятому Верховною Радою закону назва «Первомайськ» підлягає заміні. Також перед присутніми виступали і голова комісії по топоніміці Дмитро Малішевський, який озвучив результати голосування на загал. Він зазначив, що більшість мешканців виступили за назву Первомайськ і депутати мають все ж врахувати думку громадськості.

Депутати довго не могли дійти згоди та проголосувати за якийсь із варіантів. Врешті решт пропозиція запропонувати Верховній Раді два варіанти Ольвіополь та Первомайськ, набрала необхідну кількість голосів. За — 21 голос.

Засідання сесії. Фото: Первомайської міської ради Засідання сесії. Фото: Первомайської міської ради

Нагадаємо, що на сесії 21 грудня депутатам не вистачило голосів, щоб змінити назву на Ольвіополь. Також депутати не змогли проголосувати і за те, щоб залишити стару назву.

За результатами голосування визначено шість назв-лідерів, які були представлені на обговорення громадськості у соціальних мережах:

Богославськ,

Ольвіополь,

Богополь,

Голта,

Ольвія,

Орлик.

Станом на 15 грудня, враховуючи отримані результати із офіційних сторінок виконавчого комітету Первомайської міської ради: на сайті, у мережах Facebook та Telegram — усього проголосували 2 тисячі 478 осіб. А найбільшу кількість голосів, а саме 915, мешканці громади віддали за «Ольвіополь».

Нагадаємо, що Миколаївщині рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови.

Після цього у Первомайську стартували громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ. Опитування триває до 26 вересня. Наразі за Ольвіополь проголосували найбільше.