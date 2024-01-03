З початку російської агресії внутрішньо переміщеним особам, проживаючим на території Миколаївського району, держава виплатила 1 мільярд 355 тисяч гривень грошової допомоги.

Про це під час брифінгу сьогодні, 3 січня, повідомив керівник Миколаївської РВА Максим Кашуба, пишуть «НикВести».

Станом на початок 2024 року на території району проживають близько 36 тисяч внутрішньо переміщених осіб. За останній рік їм було виплачено понад 900 мільйонів гривень.

— Дуже чутлива тема — внутрішньо переміщені особи. Війна багатьох змусила переміститись. На території району цифра коливається від 33 до 36 тисяч ВПО. Всього за рік нараховано та виплачено допомогу на проживання переселенців 906 мільйонів. Це дуже велика цифра. А взагалі з початку вторгнення це один мільярд 355 тисяч. Держава завжди опікується своїми громадянами. Люди отримують кошти, які мають отримати, згідно законодавства, — сказав Максим Кашуба.

Нагадаємо, майже 40% з отримувачів допомоги як внутрішньо переміщені особи живуть тільки на ці кошти, оскільки не знайшли роботу або вона мало оплачувана.

У жовтні на виплати внутрішньо переміщеним особам вже спрямував понад 5,6 мільярдів гривень.