У ДТП на Миколаївщині загинув 28-річний чоловік. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Учора, 27 січня, у Миколаївському районі Миколаївської області трапилася аварія: водій автомобіля Chevrolet Cruze наїхав на 28-річного чоловіка.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Миколаївській області.

Як повідомили у поліції, внаслідок отриманих травм пішохід загинув на місці.

«Вчора, 27 січня, приблизно о 22:15 на автодорозі Т 15-07 «Очаків - Парутине - Миколаїв» неподалік садово–виноградарського товариства «Сади» водій Chevrolet Cruze здійснив наїзд на пішохода, який рухався по проїжджій частині дороги», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, водію загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, біля прикордонного переходу «Угринів — Долгобичув» з боку Польщі вранці 27 січня перекинувся автобус із 59 українцями.

Нагадаємо, раніше у ДТП в районі населеного пункту Вишниці (Польща) потрапив автобус сполучення Рига — Чернівці.