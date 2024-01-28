Учора, 27 січня, у Миколаївському районі Миколаївської області трапилася аварія: водій автомобіля Chevrolet Cruze наїхав на 28-річного чоловіка.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Миколаївській області.
Як повідомили у поліції, внаслідок отриманих травм пішохід загинув на місці.
«Вчора, 27 січня, приблизно о 22:15 на автодорозі Т 15-07 «Очаків - Парутине - Миколаїв» неподалік садово–виноградарського товариства «Сади» водій Chevrolet Cruze здійснив наїзд на пішохода, який рухався по проїжджій частині дороги», – йдеться у повідомленні.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, водію загрожує до восьми років ув’язнення.
Нагадаємо, біля прикордонного переходу «Угринів — Долгобичув» з боку Польщі вранці 27 січня перекинувся автобус із 59 українцями.
Нагадаємо, раніше у ДТП в районі населеного пункту Вишниці (Польща) потрапив автобус сполучення Рига — Чернівці.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
Учора, 27 січня, у Миколаївському районі Миколаївської області трапилася аварія: водій автомобіля Chevrolet Cruze наїхав на 28-річного чоловіка.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Миколаївській області.
Як повідомили у поліції, внаслідок отриманих травм пішохід загинув на місці.
«Вчора, 27 січня, приблизно о 22:15 на автодорозі Т 15-07 «Очаків - Парутине - Миколаїв» неподалік садово–виноградарського товариства «Сади» водій Chevrolet Cruze здійснив наїзд на пішохода, який рухався по проїжджій частині дороги», – йдеться у повідомленні.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, водію загрожує до восьми років ув’язнення.
Нагадаємо, біля прикордонного переходу «Угринів — Долгобичув» з боку Польщі вранці 27 січня перекинувся автобус із 59 українцями.
Нагадаємо, раніше у ДТП в районі населеного пункту Вишниці (Польща) потрапив автобус сполучення Рига — Чернівці.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|