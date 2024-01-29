Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову закликав європейські країни збільшити фінансову та військову допомогу Україні.

Про це політик повідомив під час виступу на конференції європейських делегатів Соціал-демократичної партії Німеччини, передає Redaktionsnetzwerk.

«Ми зараз перебуваємо у дуже важливому моменті», — зазначив Олаф Шольц.

При цьому, за його словами, у 2024 році ФРН має намір надати 7 мільярдів євро допомоги України, що більш ніж половина суми всіх інших держав ЄС разом.

«Не може бути правильним, що Німеччина має таку велику частку. Меседж для Путіна має полягати в тому, що він може не чекати, що європейська та американська підтримка України зменшиться», — додав політик.

Нагадаємо, держсекретар Штатів Ентоні Блінкен звернувся до прем'єр-міністра Греції Кіріакісу Міцотакісу з пропозицією передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу Вашингтона на суму 200 мільйонів доларів.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Данія інвестувала понад 180 мільйонів доларів в інфраструктурні проєкти Миколаївщини.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США продовжити військову допомогу Україні. Він сказав законодавцям, які блокують надання нової допомоги, що альтернативою є ризик можливого нападу Росії на країну НАТО та залучення у конфлікт американських військових.