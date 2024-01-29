Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову закликав європейські країни збільшити фінансову та військову допомогу Україні.
Про це політик повідомив під час виступу на конференції європейських делегатів Соціал-демократичної партії Німеччини, передає Redaktionsnetzwerk.
«Ми зараз перебуваємо у дуже важливому моменті», — зазначив Олаф Шольц.
При цьому, за його словами, у 2024 році ФРН має намір надати 7 мільярдів євро допомоги України, що більш ніж половина суми всіх інших держав ЄС разом.
«Не може бути правильним, що Німеччина має таку велику частку. Меседж для Путіна має полягати в тому, що він може не чекати, що європейська та американська підтримка України зменшиться», — додав політик.
Нагадаємо, держсекретар Штатів Ентоні Блінкен звернувся до прем'єр-міністра Греції Кіріакісу Міцотакісу з пропозицією передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу Вашингтона на суму 200 мільйонів доларів.
Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Данія інвестувала понад 180 мільйонів доларів в інфраструктурні проєкти Миколаївщини.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США продовжити військову допомогу Україні. Він сказав законодавцям, які блокують надання нової допомоги, що альтернативою є ризик можливого нападу Росії на країну НАТО та залучення у конфлікт американських військових.
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову закликав європейські країни збільшити фінансову та військову допомогу Україні.
Про це політик повідомив під час виступу на конференції європейських делегатів Соціал-демократичної партії Німеччини, передає Redaktionsnetzwerk.
«Ми зараз перебуваємо у дуже важливому моменті», — зазначив Олаф Шольц.
При цьому, за його словами, у 2024 році ФРН має намір надати 7 мільярдів євро допомоги України, що більш ніж половина суми всіх інших держав ЄС разом.
«Не може бути правильним, що Німеччина має таку велику частку. Меседж для Путіна має полягати в тому, що він може не чекати, що європейська та американська підтримка України зменшиться», — додав політик.
Нагадаємо, держсекретар Штатів Ентоні Блінкен звернувся до прем'єр-міністра Греції Кіріакісу Міцотакісу з пропозицією передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу Вашингтона на суму 200 мільйонів доларів.
Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Данія інвестувала понад 180 мільйонів доларів в інфраструктурні проєкти Миколаївщини.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США продовжити військову допомогу Україні. Він сказав законодавцям, які блокують надання нової допомоги, що альтернативою є ризик можливого нападу Росії на країну НАТО та залучення у конфлікт американських військових.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|