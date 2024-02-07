Уряд готує алгоритм перерахунку вартості теплопостачання, водопостачання та вивезення сміття, щоб українці платили лише за отримані послуги.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

«Затверджуємо порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг з постачання тепла, води та вивезення сміття. Це чіткий алгоритм, що ґрунтується на принципі «плати за те, що отримав», — заявив Денис Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що комунальні послуги мають бути якісними та відповідати заявленим стандартам. За його словами, люди мають бачити, що вони платять за реально надані послуги.

Також Шмигаль нагадав, що до кінця опалювального сезону комунальні тарифи на електрику, газ та тепло залишаються незмінними.

Що передбачає рішення уряду

Згідно з рішенням Кабміну, перераховувати вартість комунальних послуг будуть за період їхнього ненадання, надання не в повному обсязі або у невідповідній якості.

Порядок, який затвердив уряд, визначає механізм та умови здійснення перерахунку вартості послуг з постачання тепла, гарячої та холодної води, а також вивезення сміття.

Також передбачено кількісні та якісні характеристики надання комунальних послуг, які враховуватимуть при перерахунку вартості.

Проблеми з опалювальним сезоном у Миколаєві

Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.

На вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

Нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проблеми із запуском тепла, з якими на початку опалювального сезону 2023-2024 року стикнулись абоненти «Миколаївської ТЕЦ», в наступних роках будуть лише погіршуватись.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві досі не виконали завдання Сєнкевича про перехід соцсфери на автономне опалення.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.