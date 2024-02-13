Автомобіль Peugeot Boxer Double-Cab. Фото з сайту CAS Auto

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» оголосило новий тендер на покупку вантажних автомобілів на суму 7,4 мільйони гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Мова йде про 4 автомобілі Peugeot Boxer Double-Cab 2023 року випуску. На початку лютого «Миколаївські Парки» оголосили тендер на закупівлю цих самих автомобілів, однак пізніше торги були відмінені. Тоді очікувана вартість 4 транспортних засобів складала 6 мільйонів гривень. Замовник вказав, що причиною відміни торгів стала відсутність пропозицій.

Тендер КП «Миколаївські парки» на покупку вантажних автомобілів. Скриншот з ProZorro

12 лютого КП оголосила новий тендер на купівлю автомобілів, однак очікувана вартість виросла на 782 тисячі 727 гривень.

Також змінилася дата поставки транспортних засобів замовнику. Термін закупівлі скоротився на 21 день — з 31 до 10 травня 2024 року.

Тендер КП «Миколаївські парки» на покупку вантажних автомобілів. Скриншот з ProZorro

Основні характеристики автомобілів Peugeot Boxer Double-Cab:

Двигун: об’ємом не більше 2000 см3, потужністю не менше 120 кВт, екологічний клас не менше Євро-6

Коробка передач: МКПП-6

Повна маса: не більше 3,5 тонн

Мінімальна/максимальна споряджена маса: 2105/2376 кілограм

Корисне навантаження: 1395/1124 кілограм

Тип приводу: передній

Гарантія: 2 роки або 100 тисяч кілометрів пробігу.

У вартість товару включено проведення ТО-1.

Кількість місць: 7 (разом з водієм), подвоєна кабіна

Переможця тендеру оберуть на аукціоні 21 лютого.

Закупівля позашляховиків для ГУР

13 листопада 2023 року стало відомо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує придбати вісім автомобілів Suzuki за 7 мільйонів 155 тисяч гривень.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич оприлюднив «пояснення для зрадофілів» щодо тендеру по закупівлі восьми автівок комунальним підприємством міста. За його словами, ці автомобілі призначені для захисників, але через обмеження тендерних правил не можуть бути чітко описані як «авто для Збройних Сил України» (ЗСУ). А в Головному управлінні розвідки України підтвердили, що звертались до Миколаївської міської ради з проханням забезпечити бійців транспортом, зокрема, пікапами та позашляховиками.

Варто зазначити, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» відмінило попередні торги на закупівлю автівок. Тоді планувалось придбати 7 спеціалізованих автомобілів RENAULT DUSTER ZEN. Вже після цього було оголошено повторно торги на закупівлю вже інших автомобілів — Suzuki.

До цього комунальне підприємство «Миколаївські парки» збиралося придбати саджанці дерев та кущів за 7 мільйонів 726 тисяч 475 гривень. Після чого мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати ці саджанці, а згодом запропонував спрямувати на закупівлю пікапів для військових 7 мільйонів гривень. Саме за ці кошти планували висаджувати нові дерева та кущі у місті.

Наприкінці січня 2024 року головному управлінню розвідки передали вісім позашляховиків Suzuki, які придбали за кошти бюджету Миколаєва.