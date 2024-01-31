Миколаїв передав ГУР 8 позашляховиків. Скриншот з відео

Головному управлінню розвідки передали вісім позашляховиків Suzuki, які придбали за кошти бюджету Миколаєва.

Про це розповів представник пресслужби ГУР Андрій Юсов. Відео з коментарем опублікував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Передали бійцям ГУР автівки від громади Миколаєва. Нехай служать надійно і допомагають нашим воїнам знищувати окупантів», — написав міський голова.

Андрій Юсов подякував за таку допомогу розвідникам і зазначив, що вона дійсно необхідна.

— Автомобілі, позашляховики під час повномасштабного вторгнення часто — це розхідний матеріал. І доставка, і евакуація, робота аеророзвідки, сил забезпечення — це все потребує якісного транспорту. І дуже добре, що це саме новий автотранспорт, який має служити довгий час і не створювати зайвих проблем, а це означає — економити час для бійців під час виконання важливих завдань. Тому, безумовно, ми вдячні Миколаївському міському голові Олександру Сєнкевичу, всій його команді. Велика подяка громаді Миколаєва, міста-героя, яка, попри всі поневіряння та виклики, які Миколаїв стійко та мужньо виносить від російської агресії, знаходить можливості і в цих умовах допомагати Силам безпеки і оборони. Ми знаємо, що міська рада багато вже зробила для інших складових Сил безпеки і оборони та продовжує це робити. Дуже дякую, це справді важливий внесок у нашу спільну перемогу, — зазначив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Закупівля позашляховиків для ГУР

13 листопада 2023 року стало відомо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує придбати вісім автомобілів Suzuki за 7 мільйонів 155 тисяч гривень.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич оприлюднив «пояснення для зрадофілів» щодо тендеру по закупівлі восьми автівок комунальним підприємством міста. За його словами, ці автомобілі призначені для захисників, але через обмеження тендерних правил не можуть бути чітко описані як «авто для Збройних Сил України» (ЗСУ). А в Головному управлінні розвідки України підтвердили, що звертались до Миколаївської міської ради з проханням забезпечити бійців транспортом, зокрема, пікапами та позашляховиками.

Варто зазначити, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» відмінило попередні торги на закупівлю автівок. Тоді планувалось придбати 7 спеціалізованих автомобілів RENAULT DUSTER ZEN. Вже після цього було оголошено повторно торги на закупівлю вже інших автомобілів — Suzuki.

До цього комунальне підприємство «Миколаївські парки» збиралося придбати саджанці дерев та кущів за 7 мільйонів 726 тисяч 475 гривень. Після чого мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати ці саджанці, а згодом запропонував спрямувати на закупівлю пікапів для військових 7 мільйонів гривень. Саме за ці кошти планували висаджувати нові дерева та кущі у місті.