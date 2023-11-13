В Головному управлінні розвідки України підтвердили, що звертались до Миколаївської міської ради з проханням забезпечити бійців транспортом, зокрема, пікапами та позашляховиками.

Дану інформацію в коментарі кореспонденту «НикВести» озвучив представник пресслужби ГУР Андрій Юсов.

Звернення розвідки до місцевих рад з подібними запитами не рідкість, адже автомобілі для військових лише розхідний матеріал, каже Андрій Юсов, зазначаючи, що ГУР вдячні за можливість підтримки Сил безпеки й оборони.

— Коли ми говоримо про діяльність Головного управління розвідки, то природньо, що коментарів тут обмаль і таку інформацію окремо не надають, але так, ми можемо підтвердити, що Головне управління розвідки звернулось до Миколаївської міської ради з відповідним запитом щодо надання допомоги по транспортним засобам. Ні для кого не є секретом, що на війні транспорт й, зокрема, пікапи і позашляховики — це розхідний матеріал. І так, нашим підрозділам і спецпризначенцям безумовно потрібні такі додаткові автівки. Дуже добре, що органи місцевого самоврядування відгукуються на подібні потреби бойових підрозділів й замість поточних потреб, благоустрою чи інших речей, знаходять можливість підтримувати Сили безпеки й оборони, — заявив Андрій Юсов.

Про те, чи надавалась допомога від Миколаєва раніше, представник управління відповісти точно не зміг, але додав, що подібна практика здійснюється з Києвом та Вінницею.

— Я зараз не готовий відповісти, але в цілому така практика взаємодії з органами місцевого самоврядування існує. Зокрема, з Києвом, з Вінницею, і ось зараз з Миколаєвом. Тому це добра практика і ми дякуємо місцевим громадам, які розуміють потребу Сили безпеки й оборони, — додав він.

Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує придбати вісім автомобілів Suzuki за 7 мільйонів 155 тисяч гривень.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич оприлюднив «пояснення для зрадофілів» щодо тендеру по закупівлі восьми автівок комунальним підприємством міста. За його словами, ці автомобілі призначені для захисників, але через обмеження тендерних правил не можуть бути чітко описані як «авто для Збройних Сил України» (ЗСУ).

Варто зазначити, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» відмінило попередні торги на закупівлю автівок. Тоді планувалось придбати 7 спеціалізованих автомобілів RENAULT DUSTER ZEN. Вже після цього було оголошено повторно торги на закупівлю вже інших автомобілів — Suzuki.

До цього комунальне підприємство «Миколаївські парки» збиралося придбати саджанці дерев та кущів за 7 мільйонів 726 тисяч 475 гривень. Після чого мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати ці саджанці, а згодом запропонував спрямувати на закупівлю пікапів для військових 7 мільйонів гривень. Саме за ці кошти планують висаджувати нові дерева та кущі у місті.